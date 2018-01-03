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Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - TFF 1'nci Lig'de zor günler geçiren Samsunspor sportif direktörü Coskun Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcu bugün...

Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Bugün ödeme yapmazsak 4-5 futbolcu serbest kalacak"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - TFF 1'nci Lig'de zor günler geçiren Samsunspor sportif direktörü Coskun Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcu bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi.
TFF 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor sportif direktör Coşkun Zeren, sıkıntılı günler geçiren kulüpteki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün bazı futbolculara ödeme yapılmazsa serbest kalacaklarını belirten Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcuya bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Futbolcu alacaklarını öteleme şansımız da yok. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi. Sorunların kısa sürede aşılacağını söyleyen Zeren, "Samsunspor camiası çok büyük bir camia ve kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Takımımızda antrenmanlarına devam ediyor. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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