Samsunspor sportif direktörü Zeren: 5 oyuncu ile prensipte anlaştık

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı bizimle beraber kamptalar ve bu oyuncularla prennsip anlaşmasına vardık. Yarın bir aksilik olmazsa imza atacaklar. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda Mehmet’in sözleşmesini feshettik" dedi.TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, transferler ile ilgili yaptığı açıklamada Mehmet Çakır'la yollarını ayırdıklarını, "Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı bizimle beraber kamptalar ve bu oyuncularla prensip anlaşmasına vardık. Nijeryalı futbolcu Abu Azeez’i buraya denemek için getirdik. Şu an ileriye dönük olarak düşünüyoruz ama buna en son teknik direktörümüz Osman Özköylü karar verecek. Yabancı olarak görüştüğümüz 2 oyuncu daha var. Bunlarla ilgili bazı problemler yaşıyoruz ama görüşmemiz devam ediyor. Onlarla ilgili de son durum Bandırma deplasmanından dönünce olacak" dedi.Samsunspor'un bu sene ki hedefinin ligde kalmak olduğunu ve kulüpten çıkan 1 TL'yi bile zorda kalmamak için hesap ettiklerini ifade eden Coşkun Zeren, "Elimizde har vurup harman savuracağımız kaynağımız yok. Kaynak olsa bile yapamayız. Biz elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kulüp olarak hedefimiz ligde kalabilmektir. Borçları ödeyip bu ligde kaldıktan sonra zaten kulübümüzün önü tamamen açıklacak. Şu dönemde yüksek ücretler ödeyip ilerleyen süreçlerde kulübü zor durumda bırakmak istemiyoruz. Getirmek istesek gelmek isteyen çok oyuncu var ama biz o yüksek fiyatlarla bu oyuncuları getirirsek yine FIFA’lık oluruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz" diye konuştu.

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