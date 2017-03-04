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Samsunspor sportif direktörü Zeren: 3 puanla döneceğiz

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mücadele gücü yüksek maç olacak. Deplasmanda az hata yapan puanları alır. Puan aldığımız zaman çok önemli...

Samsunspor sportif direktörü Zeren: 3 puanla döneceğiz
SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mücadele gücü yüksek maç olacak. Deplasmanda az hata yapan puanları alır. Puan aldığımız zaman çok önemli yerlere geleceğiz. Ben bu maçtan yüzümüzün akıyla ve 3 puanla döneceğimize inanyorum" dedi.
Coşkun Zeren, şöyle devam etti:
"18 takımın hedefi var. Son yılların en çetin sezonunu yaşiyoruz. Her maçın değeri var. Zor maç olacak. Eksiklerimiz var ama forma giyen arkadaşlarımız ekimsenin eksikliğini aratmayacak ve gerekeni yapacaktır. Mücadele gücü yüksek maç olacak. Deplasmanda az hata yapan puanları alır. Puan aldığımız zaman çok önemli yerlere geleceğiz. Sonu kadar mücadele edeceğiz. Bugün son anterenmanı yaptık. Moralimiz motivasyonuumuz oldukça yüksek. Buda maça yansıyacaktır. Ben bu maçtan yüzümüzün akıyla ve 3 puanla döneceğimize inanyorum."

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