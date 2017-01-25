Samsunspor sportif direktörü Zeren: 1 yada 2 oyuncu daha alabiliriz

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Takıma takviye olarak 1 ya da 2 oyuncu daha alabiliriz. Özel bir isim yok" dedi.TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, transfer çalışmaları ve Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmede bulundu.Zeren, "Takıma takviye olarak 1 ya da 2 oyuncu daha alabiliriz. Ancak ekonomik şartlarımız ve bize yarayacak bir oyuncu olur bu tabi ki. Adana Demirspor karşısında güzel oyun bizi mutlu, ancak sonuç mutsuz etti. 3 puan için gittiğimiz bir maçtan üzgün döndük. Maç sonucu biz de, oyuncalarımız da üzüldü. Takıma daha dün katılan yabancı oyuncularımız bile bu mağlubiyete çok üzüldü. Çünkü bu takım ilerisi için ve önümüzdeki haftaları için bize ışık verdi. Bunu net olarak söylüyorum ve bunu gördük. Önemli oyuncularımız var. Bu sıkıntıyı bir daha yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elimize düşen pozisyonları elbette ki değerlendireceğiz. Kaliteli oyuncularımız var. Durumumuz da belli bu haftadan başlayarak takımın ciddi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Bunun futbolcu kardeşlerimiz de farkında. Bugün kamuoyundan takımla ilgili gelen tepkiler son derece olumluydu. Kısa süre içerisinde bu kadar toparlanması takımın hakikaten büyük bir başarı. Ama bunu sonuca yansıtamadık. Bundan sonra bu performans sonuca da yansıyacaktır" dedi.FOTOĞRAFLI