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Samsunspor şansızlıktan yakındı

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un iki oyuncusu Abdulkerim Bardakçı ve Hasan Kılıç, üzerlerinde bir şansızlık olduğunu, bunu kırmak için çaba harcayacaklarını söyledi. Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan Abdulkerim Bardakçı,...

Samsunspor şansızlıktan yakındı
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un iki oyuncusu Abdulkerim Bardakçı ve Hasan Kılıç, üzerlerinde bir şansızlık olduğunu, bunu kırmak için çaba harcayacaklarını söyledi.
Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan Abdulkerim Bardakçı, "Takım olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Hakem hataları çok oluyor. Bu çok bariz. Mesela Mersin İdmanyurdu maçında dışarıda olan bir pozisyonda hakem penaltı verdi. Doğal olarak bu da bizim moralimizi bozdu. Ligin bitmesine 3-4 hafta önce ligten düşmemeyi garantileyeceğiz" dedi.
Boluspor maçıyla iyi bir çıkış yakalayacaklarını söyleyen Hasan Kılıç ise şunları söyledi:  "İyi futbol oynuyoruz takım olarak. Bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. İnşallah bu hafta Boluspor maçıyla beraber, galibiyet alıp ondan sonra seri yakalamak istiyoruz. Artık zaman azaldı. 13 maç kaldı. Artık her maç final şeklinde geçecek."
Öte yandan Samsunspor, 26 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacakları Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular güç ve rehabilitasyon, 5'e 2, istasyon ve çift kale maç yaparak çalışmalarını tamamladı.

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