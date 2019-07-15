Samsunspor sahaya indi

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk idmanını yaptı.

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan ilk antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasının ardından son buldu. Kırmızı-beyazlıların yeni transferleri Caner Arıcı, Gökhan Meral, Ferhat Çulcuoğlu, Guido Koçer ve Atabey Çiçek takımla birlikte ilk idmanlarına çıktı. İdmana yurt dışında olan Samed Hakan Kılıç katılmazken, sakatlığı bulunan Okan Dernek ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÖNDERİLECEKLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Samsunspor’un kamp kadrosuna Furkan Köse, Ahmet Altın, Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Caner Arıcı, Canberk Dilaver, Gökhan Meral, Ercan Yazıcı, Aytaç Sulu, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Yılmaz Özeren, Ferhat Çulcuoğlu, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Muhammet Beşir, Atabey Çiçek, Onur Eriş, Bahattin Köse, Bünyamin Cesur Karataş ve Samed Hakan Kılıç çağrıldı.

Cenk Kaplan, Şahin Şafakoğlu, İshak Doğan, Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, Abdulkadir Özgen, Erhan Şentürk, Burhan Akman ve Alperen Pak ise kamp kadrosuna alınmadı.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan teknik direktör İrfan Buz, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Yeni sezonun ilk idmanını bugün yaptıklarını belirten İrfan Buz, “Bugün 15 Temmuz, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün ilk günümüz. Futbolcu kardeşlerimizle dün toplandık. Bugün de sahada kısa bir konuşma yaptık. Artık bundan sonra sahada konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk hedefimiz buradan Samsunsporumuzu bir üst lige çıkartmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Nasıl başlıyorsan öyle gidiyor. Çok iyi başlamamız gerekiyor. Enerji dolu, istek dolu ve camia ile birlikte bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.

'NOKTA TRANSFERLER YAPTIK'

Nokta transferler yaptıklarını ifade eden Buz, “Gerçekten yönetimimiz, başkanımız İsmail Uyanık, genel menajerimiz Mustafa Aztopal, teknik menajerimiz Yücel Uyar, çok iyi çalışmalar ve istişare içerisinde gittik. Burada Yüksel Yıldırım da çok çok önemli. O imkanları da bizlere sağlıyor. Homojenik bir yapı yapmak istedik. İyi de gidiyoruz. Her şeyden önce inanç çok önemli. İnanacaksın ama inancı da dolduracaksın. Bunları çalışmayla dolduracaksın. Bunları sahada yapacağız. Kadroda eksilme olabilir. Ben de bazı oyuncuları görmek istiyorum. Onları gördükten sonra kararımı vereceğim. Kadroda azalma olacaktır. Yönetim ile birlikte istişare içerisinde gidiyoruz. İstediğimiz mevkiiler zaten belli. Önemli olan takım ruhu açısından sayıyı düşüreceğiz. Nokta transferler yaptığımızı görüyorsunuz. Bunların hepsi faydalı olacaktır. Kolay bir gruba düşmedik. Rakiplerimizin hepsine büyük saygı duyuyoruz. Ama sonuçta biz de Samsunsporuz. Takdir ederler ki bizim de bu yarış içerisinde hedeflerimizin net olduğu ortada. Bütün rakiplerimize de başarılar diliyoruz. Güzel bir sezon olur ve sonunda Samsunspor şampiyon olur” diye konuştu.

Kamp programları hakkında da bilgi veren İrfan Buz, “Samsun’da bir adaptasyon sürecimiz var. 19 Temmuz’da Bolu’ya gideceğiz. Kampta çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü çalışmadan sonra laktat testimiz var. Orada futbolcularımızın kapasitesi ve şu anki durumu belirlenecek. Ona göre biz idmanlarımızı yapacağız” dedi.



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