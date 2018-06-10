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Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamadı

SAMSUN, () TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Samsunspor, sportif direktörlük konusunda Önder Özen ile anlaşmaya varamadıklarını duyurdu. 2018-2019 futbol sezonunu Spor Toto 2'nci Lig'de sürdürecek olan Samsunspor, resmi internet sitesinden...

Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamadı

SAMSUN, ()

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Samsunspor, sportif direktörlük konusunda Önder Özen ile anlaşmaya varamadıklarını duyurdu.
2018-2019 futbol sezonunu Spor Toto 2'nci Lig'de sürdürecek olan Samsunspor, resmi internet sitesinden sportif direktör olarak bir süredir görüşme halinde oldukları Önder Özen ile anlaşamadıklarını duyurdu. Önder Özen'in ailevi nedenlerinden dolayı anlaşamadıklarını belirten Samsunspor tarafından açıklamada şu detaylara yer verildi:
"Bilgi ve deneyimleriyle futbol dünyamızda önemli bir yeri olan Sayın Önder Özen ile sportif direktör olarak çalışma arzumuz, kendisinin ailevi nedenlerinden dolayı gerçekleşememiştir. Sıcak ve dostane ortamında yapılan temaslardan bu nedenle sonuç alınamaması bizi olduğu kadar, sayın Özen'i de üzmüştür. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz"
 

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