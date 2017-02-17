Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçı soyunma odaları

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUNSPOR Antrenörü İlker Püren, "Berabere kalmak görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir" dedi.

Mersin İdmanyurdu ile kendi sahalarında berabere kalan Samsunspor'da, teknik direktör Osman Özköylü'nün 3 maç cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan antrenör İlker Püren, saha içinde hiç beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Püren, "Berabere kalmak görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir. Haftalardır iyi oynuyoruz. Bunu bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. Tabi bunun ufak tefek psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. 1-0 geriye düştükten sonra ve 1 kişi eksikken aslında çok daha iyi oyun ortaya koyduk" dedi.

MEHDUH ÖZBALTA: SEYİRCİNİN BASKISINI TAKIMIMIZ KALDIRAMADI

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta ise, iki takım içinde çok zor bir maç olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"3 puan olmazsa bile en az 1 puan için buraya geldik. Bunu da sahanın içinde gösterdik. Golü de bulduk. Ancak ilk yarıyı 1-0 önde kapatsaydık, maçı kazanabilirdik. Rakip takımın seyircisinin baskısını bizim genç takımımız kaldıramadı. Buna rağmen tüm oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler"

MAÇ SIRASINDA OLAYLAR ÇIKTI

Bu arada, karşılaşmanın 85’inci dakikasında oyundan çıkan Sinan Kaloğlu’nun Samsunspor taraftarları ile girdiği diyalog sonucu olaylar çıktı. Çıkan olaylarda bazı Samsunsporlu taraftar sahaya inerken olayların büyümesini polis ve özel güvenlik ekipleri zor önledi. Maçın hakemi Sinan Kaloğlu'na yedek kulübesinde ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Yaklaşık 8 dakika süren olayların ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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