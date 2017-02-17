Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: 1-1

Hakan AKGÜN/SAMSUN,()

STAT : 19 Mayıs

HAKEMLER :Tolga Özkalfa (x), Cevdet Kömürcüoğlu (x), İbrahim Bozbey (x)

SAMSUNSPOR : Muyters (xx) – Erkam (xxx), N’Diaye (x), Abdülkerim (xx), Burhan (xx), Vedat (xx) (Dk. 74 Halil İbrahim x), Hasan (xx), Kenan (xx), Kevin Brands (x) (Dk.23 Ercan xx), Göksu (x) (Dk. 67 Lumu x) , Kone (xxx)

MERSİN İDMANYURDU : Mihaylov (xx) – Mehmet (xx), Serol (xx), Suarez (x), Tolga (x) (Dk. 74 Mahmut x), Abdulkadir (xx), Hakan (xx), Emrah (xx) (Dk. 90+5 Mesut), Gökhan (xx), Güven (xx), Sinan (xx) (Dk. 82 Kudbettin)

GOLLER : Dk.44 Kone (Samsunspor), Dk.20 Abdulkadir (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR : Kenan, Hasan (Samsunspor), Tolga, Sinan, Mehmet, Kudbettin (Mersin İdanyurdu)

KIRMIZI KART : Dk.18 N’Diaye (Samsunspor), Dk. 85 Sinan (Mersin İdmanyurdu)



Samsunspor TFF 1’nci Ligin 21’inci haftasında konuk ettiği Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

18’inci dakikada Güven’in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Samsunsporlu N’Diaye bu pozisyonda kırmızı kart gördü.

20’nci dakikada penaltı atışını Sinan kullandı. Kaleci Muyters’in çeldiği topu takip eden Abdulkadir, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

30’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kenan’ın şutu az farkla üstten auta gitti.

44’üncü dakikada Hasan’ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kone’nin vuruşu ile top ağlarla buluştu 1-1.

İlk yarı 1- 1 sona erdi.

48’inci dakikada Kone’nin son çizgiden çıkardığı topa dokunan Vedat’ın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

67’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan’ın vuruşu auta gitti.

85’inci dakikada oyundan çıkan Sinan Kaloğlu’nun Samsunspor taraftarları ile girdiği diyalog sonucu yaşanan gerginliğin ardından hakem Sinan’a 2’nci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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