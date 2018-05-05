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Samsunspor küme düştü

Samsunspor - Ümraniyespor: 3-3 Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak SAMSUNSPOR: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak,...

Samsunspor küme düştü

Samsunspor - Ümraniyespor: 3-3

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,()

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak
SAMSUNSPOR: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Burhan Arman, Kenan Karışık (Dk. 56 Kemal İşlemek), Gökay Iravul (Dk. 87 Furkan Yıldırım), Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol (Dk. 89 Hüseyin Yılmaz), Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan (Dk. 74 Kerem Az), Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal (Dk. 43 Cenk Doğan)
GOLLER: Dk. 28 ve Dk. 71 (P) Göksu Türkdoğan, Dk. 38 Gökay Iravul (Samsunspor) - Dk. 59 Samet Asatekin, Dk. 67 Emircan Altıntaş, Dk. 85 Drole (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Samed Hakan Kılıç (Samsunspor) - Serdar Özbayraktar, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü ve son takım oldu.

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