Samsunspor Kulübü Eski Başkanı Tutu, sessizliğini bozdu

Samsunspor Kulübü Eski Başkanı Erkurt Tutu, hakkında çıkan iddialara cevap vererek, alacaklarının peşinden koşmadığını belirtti.

Samsun'da pazar günü oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından taraftarların kendisine tepki göstermesinin ardından basın açıklaması yapan Erkurt Tutu, "Ben hepiniz gibi iyi bir Samsunsporluyum. Benim hatam oldu, ben yanlış yaptım, doğrudur. Samsunspor'u şampiyon yapan bir kulüp başkanı olarak tekrar Samsunspor'un başına geçmek benim sporla ilgili gelecekteki tüm hedeflerimin ve beklentilerimin dışında bir hareket oldu. Çok sevdiğim dostlarım, ailem, Samsunspor'u şampiyon yapan bir başkan olarak bu işe dönmen doğru değil, 'sen bypass geçirdin ve stres taşımaman lazım' dendi ama ben o günkü şartlarla eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, o dönemki Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile yaptığım görüşmelerden dolayı tekrar Samsunspor'a geri döndüm. O günden bugüne kadar çok şey yaşadık. Samsunspor'u 2011 yılında bıraktığımda 16 milyon TL'si devlete, 7 milyon TL'sini de şahıslara olmak üzere 23 milyon TL borcu vardı. İkinci kez göreve geldiğimde ise yaklaşık 60 milyon TL'nin üzerinde bir borç vardı. Bunun 13-14 milyonu devlete, geri kalanın tamamı şahıslara ve futbolcularaydı. Çok kötü yaptırımlarla bir kulübü alıp başa geçmenin benim için bir hata olduğu ortaya çıktı" dedi.

Alacağı olan 1 milyon 700 bin TL hakkında da bilgi veren Tutu, "1 milyon 700 bin TL alacağım olan para Samsunspor'un kasasına bir seferde konan bir para değil. Ben Samsunspor'u bıraktıktan sonra yine 400-450 bin TL daha para verdim. Bunların 100 bin TL'sini 6'ncı ayın sonunda topladığımız çeklerden aldım. 90 bin TL'sini ise topladıklarımızdan geri aldım. Ama yine 200 bin TL'nin üzerinde bir para da valilik hesaplarında emanet verdiğim para olarak duruyor. Samsunspor kasasından harcanan 66 milyon TL paranın hepsi bankadan geçmiştir. Elden hesaplara ne giren ne de çıkan para var. Samsunspor'un şampiyon olduğu dönemde '3 milyon TL para çaldı' dedikleri için davalık oldum. O davadan beraat ettim. O dönem yaptığımız tek bir hata var, o da primleri elden dağıtmamız oldu. Bütün hesapların bankadan geçtiği bir ortamda şaibenin olması mümkün mü? Benim Samsunspor'a verdiğim 1 milyon 700 bin TL, Ömer Çoruh ile birlikte ortak olarak bankadan çekip verdiğimiz paradır. Samsunspor'un temlikli alacak listesinde bir isim yazıyor ama onların içinde en az 10 kişinin ismi oluyor. Ben yine Samsunspor'a destek olmaya devam edeceğim. Çünkü ben Samsunsporluyum" diye konuştu.

"BANA KARŞI YAPILAN TEPKİLER PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPILDI"

İstanbulspor maçında kendisine yapılan tepkilerin planlı bir şekilde yapıldığını ifade eden Tutu, "Geçen sene de aynı tepki oldu. Bu sene de aynı tepki oldu. Samsunspor'un 25 kuruş parasını kendi sağlığı, kendi derdi, kendi menfaatleri için kullanan bir kişi varsa, Allah onun çoluğundan çocuğundan fitil fitil getirsin. Buna ben de dahil olmak üzere. Ama haksız yere bunları söyleyenler de bunların hesabını verecek. Benim dönemimde Samsunspor Kulübü bugüne kadar 3 yıl içerisinde 66 milyon TL bir ödeme yapmış. Bu 66 milyon liranın 23 milyon lirası Süper Lig'e çıktığımız seneki kalan borçlar ve ondan sonraki bizim dönemimize kadarki gelen borçlar için ödenmiş. 9 milyon Kazım Yılmaz'a ödenen para var. Yaklaşık 5 milyon civarında vergi ve SGK yapılandırmasına ödediğimiz para var. 6.5 milyon TL'ye yakın futbolcu ve antrenörlere dağıtılan primler var. 3.5 milyon civarında personele dağıtılan maaşlar var. 1 milyon altyapı giderleri var. Samsunspor futbol takımlarına biz 3 sene boyunca 18 milyon TL para harcamışız. Bunların hepsi banka üzerinden yapıldı. Sadece Ümraniye maçına giderken, oyunculara tediye makbuzu düzenleyerek elden primlerini verdik. Hatta gerçek rakamlarından SGK bildirimi yapan 165 profesyonel kulüp içerisinde 6-7 kulüpten biri Samsunspor çıktı diye SGK Genel Müdürü bize teşekkür etti. Başkan olduğumuz ilk dönemde 27 milyon 562 bin TL para kaynak bulmuşuz. Buna karşılık 29 milyon 196 bin TL harcama yapmışız. İkinci dönemde 9 milyon 10 bin TL harcama yapmışız. Buna karşılık da 6 milyon 639 bin TL'da kasamıza para girmiş. Üçüncü dönemde de 13 milyon 215 bin TL para harcamışız, 11 milyon 140 bin TL'de para gelmiş" şeklinde konuştu.

"VALİ OSMAN KAYMAK, SAMSUNSPOR İÇİN BİR DOSTUNDAN BORÇ PARA İSTEDİ"

Vali Kaymak'ın Samsunspor için bir dostundan borç istediğini belirten Tutu, "Samsun'a gelen valilerimiz Samsunspor'a çok destek verdi. Ama şimdiki valinin desteği çok daha fazla oldu. Valimiz bir dostundan Samsunspor için borç para aldı. O gün benim param olsa ben verecektim. Vali bey, kıramayacağı bir arkadaşından borç para alarak Samsunspor'a katkı sağladı. Ben aranacakların listesini cebinden çıkartıyorum. Vali bey ile birlikte bunları destek vermeleri için tek tek arıyoruz. Cevap vermeyenleri de yine arıyoruz. Vali Osman Kaymak, Samsunspor başkanından öte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNSPOR HER SENE 5 MİLYON FAİZ ÖDÜYOR"

Samsunspor'u yönetilebilir bir kulüp olarak bıraktığını yineleyen Tutu, "Samsunspor'un yabancı oyunculara 1 milyon Euro civarında borcu olduğu söyleniyor. Biz geldiğimiz zaman Uğur Boral'ın borcu 714 bin TL gözüküyordu. Biz Uğur Boral'a 1 milyon 278 bin TL ödedik. Selim Tebel'in borcu 672 bin TL gözüküyordu, 1 milyon 467 bin TL ödedik. Bahia'nın borcu 539 bin TL gözüküyordu, 4 milyon 478 bin TL ödedik. Valdemiro'nun kulüp de 268 bin 311 TL gözükürken, 1 milyon 528 bin TL ödedik. Bahia buradan giderken mahkemeye müracaat etmiş ve tüm alacaklarını yazılmış. Adam davayı kazandı ve sen davaya itiraz etmediğin için yarım sezon oynadı ve 3 yıllık para aldı. Onun dışında burada 3 maç oynayıp da 1 milyon 500 TL gibi para alanlar da var. Biz her sene 10 milyon TL'ye yakın borç ödüyoruz. Ödediğimiz borçların hepsi icralık ve temlikli. Samsunspor'un her sene 50 milyon olan borcundan 10 milyon indiriyorsun, 1 sene sürmeden avukatlık parası, faizi, kur farkı ödediğin parayı sıfıra düşürüyor. Samsunspor her sene en az 5 milyon TL faiz ve kur farkı ödüyor" dedi.

"PARAMIZIN PEŞİNDEN KOŞMUYORUZ"

Samsunspor'dan alacağı için temlik koydurmayacağını ifade eden Tutu, "Biz Samsunspor'dan alacağımız ile ilgili ne bir senet aldık, ne bir yasal işlem yaptık, ne de alacağımızı dövize çevirdik. Samsunspor, Süper Lig'e çıkmadıkça bizim o paraları almamız mümkün değil. Samsunspor'un futbol federasyonuna Kazım Yılmaz ve futbolcu alacaklarıyla beraber yaklaşık 30 milyon TL'ye yakın borcu var. Benim sıram en sonda. Benim alacaklarıma sıra gelmesi için en az 4 sene var. 3-4 seneye kadar Samsunspor zaten Süper Lig'e çıkar. Çıkamazsa paramızı almayacağız. Biz paramızın peşinden koşmuyoruz" diye konuştu.

