Samsunspor küllerinden doğdu

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Samsunspor artık toparlanamaz, ligde zor kalır" denilen takımın küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kayyuma kalan Samsunspor, son 4 haftada 8 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takımın zor günler geçirdiğini belirten sportif direktör Coşkun Zeren, “İlk yarı bittikten sonra bizim önümüzde zor bir süreç vardı. Bu dönemde giden oyuncularımız oldu. Tahtamızı açamadık, transfer yapamadık ama o süreçten sonra takım içerisinde birlik ve beraberlik oldu. Valimiz Osman Kaymak’ın sahip çıkmasıyla beraber, Samsun şehrinin, taraftarıyla birlikte sahip çıkmasıyla beraber takım ivme kazandı ve birçok eksik oyuncusuna rağmen son derece iyi performans gösterdi. Özellikle son 4 haftada alınan 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 8 puan takımı ciddi anlamda rahatlattı” dedi.

"LİGDE ZOR KALIR DENİLEN BU TAKIM KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU"

Son haftalarda Samsunspor’un küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Zeren, “Mücadele eden bir takım haline geldik. Sahada her şeyini veren bir takım haline geldik. Herkes elinden gelenin maksimumunu yapmaya çalışıyor. Gerek saha içerisinde gerekse saha dışında takımın birlik ve beraberliği üst seviyede. ‘Bu takım artık toparlanamaz, bu takım artık bu ligde zor kalır’ denilen noktada adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu anlamda çok mutluyuz. Her türlü eksik ve noksanımıza rağmen biz bu takıma inanıyor ve güveniyorduk. Bu güvenimizi de boşuna çıkartmadılar. Valimizin önemli desteği, taraftarın ve kamuoyunun birlik ve beraberliği bizi üst seviyelere taşıdı ama işimiz halen zor. Hiç kolay değil, önümüzde zorlu maçlar var. Henüz daha hiçbir şey bitmiş değil. Her maç bizim için önemli ve değerlidir. Çok derin bir kadromuz yok. Birçok pozisyonda sıkıntı çekiyoruz ama buna rağmen herkes sahada iki kişilik oynuyor. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki dönem için umutluyuz. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"HEDEF KOYMAK İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 MAÇ ÖNEMLİ"

Önlerindeki 3-4 maçlık periyodun iyi geçmesi halinde bir hedefin belirlenebileceğinin altını çizen Zeren, “Şu an için sıkıntılarımız halen devam ediyor. Çok derin bir kadromuz yok. Kart cezaları, sakatlıklar belimizi büküyor. Çünkü her hafta 1-2 oyuncumuz eksik olabiliyor. Dolayısıyla biz maç maç bakıyoruz. Play-Off anlamında hiçbir şey konuşmuyoruz. Biz bundan sonra oynayacağımız Ankaragücü maçını düşünüyoruz. Önümüzdeki 3-4 maçlık periyodu iyi geçebilirsek ondan sonra bir hedef belirlenebilir. Öncelikle önümüzdeki Ankaragücü sonra Balıkesirspor maçları bizim için çok önemli. O maçları da bir hafta içerisinde oynayacağız. Bu ay içerisinde 6 maç daha oynayacağız. Sıkıştırılmış bir program var. Kadro derinliğimiz yok. Stoperimiz ve sağ bekimiz yok. Bu hafta sağ bekte Ufuk oynadı. Orada çok mücadele etti. Samaras sakat sakat oynadı. Herkes takıma sahip çıkmaya çalışıyor. Onun için biz şuanda bir hedef koymuyoruz. Bizim hedefimiz Ankaragücü maçını kendi sahamızda kazanmak” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI