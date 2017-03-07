Samsunspor galibiyet serisi peşinde

Kırmızı beyazlı takımın bugün yaptığı antrenmandan önce açıklamalarda bulunan kaleci Tom Muyters, bu hafta da 3 puan almaları gerektiğini söyledi, "Peşpeşe galibiyetler aldık. Büyükşehir Gaziantepspor maçından 3 puan almamız lazım. Ligdeki son 3 takım arasından çıkmalıyız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
ERCAN YAZICI: "BU MAÇ 6 PUAN DEĞERİNDE"
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri için 6 puan değerinde olduğunu vurgulayan Ercan Yazıcı ise şunları söyledi:
"Seri galibiyetler almaya başladık. İnşallah böyle devam edecek. Ben de iyi bir form tuttum. İnşallah galibiyetler devam ettikçe yukarılara doğru yükseleceğiz. Büyükşehir Gaziantepspor maçı bizim adımıza 6 puan değerinde."
MURAT GÜRBÜZEROL: "GALİBİYETLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ise galibiyetlere devam etmek istediklerini belirtirken şöyle dedi:
"Taraftarlarımızın karşısında oynamak bizim için oldukça avantaj. Bu avantajı iyi değerlendireceğiz. Hazırlıklarımızı iyi yapıyoruz. Haftalardır iyi oynuyor, sadece bunu sonuca yansıtamıyorduk. Son 2 haftadır üzerimizdeki şansızlığı kırdık ve sonuca da yansıtmaya başladık. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz."
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