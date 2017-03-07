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Samsunspor galibiyet serisi peşinde

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Samsunsporlu futdbolcular, bu hafta oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında da galip gelerek ligteki çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kırmızı beyazlı takımın bugün yaptığı...

Samsunspor galibiyet serisi peşinde
TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Samsunsporlu futdbolcular, bu hafta oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında da galip gelerek ligteki çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.
Kırmızı beyazlı takımın bugün yaptığı antrenmandan önce açıklamalarda bulunan kaleci Tom Muyters, bu hafta da 3 puan almaları gerektiğini söyledi, "Peşpeşe galibiyetler aldık. Büyükşehir Gaziantepspor maçından 3 puan almamız lazım. Ligdeki son 3 takım arasından çıkmalıyız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
ERCAN YAZICI: "BU MAÇ 6 PUAN DEĞERİNDE"
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri için 6 puan değerinde olduğunu vurgulayan Ercan Yazıcı ise şunları söyledi:
"Seri galibiyetler almaya başladık. İnşallah böyle devam edecek. Ben de iyi bir form tuttum. İnşallah galibiyetler devam ettikçe yukarılara doğru yükseleceğiz. Büyükşehir Gaziantepspor maçı bizim adımıza 6 puan değerinde."
MURAT GÜRBÜZEROL: "GALİBİYETLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ise galibiyetlere devam etmek istediklerini belirtirken şöyle dedi:
"Taraftarlarımızın karşısında oynamak bizim için oldukça avantaj. Bu avantajı iyi değerlendireceğiz. Hazırlıklarımızı iyi yapıyoruz. Haftalardır iyi oynuyor, sadece bunu sonuca yansıtamıyorduk. Son 2 haftadır üzerimizdeki şansızlığı kırdık ve sonuca da yansıtmaya başladık. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz."

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