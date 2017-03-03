Samsunspor: "Deplasmana galibiyet için gidiyoruz"

TÜRKİYE 1'inci takımı Samsunspor'un teknik direktörü Oman Özköylü, Denizlispor deplasmanından galibiyetle döneceklerini iddia etti.Samsunspor, pazar günü oynayacağı Denizlispor maçı için bugün Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İzmir'e giderken cezalı Halil İbrahim Pekşen'in yanı sıra Vedat Bora, Mustafa Sevgi ve Ahmet Burak Solakel ise sakat oldukları için deplasman maçına götürülmedi.Boluspor galibiyetinin takım üzerinde olumlu anlamda bir etki yaptığını ve moral bulduklarını söyleyen Osman Özköylü, kafilenin hareketinden önce şunları söyledi:"Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maç da çok büyük önem taşıyor. Deplasmanda bu takım 1 yıldır maç kazanamıyor. Bu sezon deplasmanda aldığımız tek puan Manisaspor beraberliği. Deplasmanda 11 maç oynamışız, 10 mağlubiyet, bir beraberlik var. Bu zaten şu an bulunduğumuz yeri en iyi şekilde özetliyor. İnşallah bu duruma bu hafta bir son vermek istiyoruz. İlk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız."Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet ve en az 3-4 beraberlik hedeflediklerini ifade eden Osman Özköylü, şöyle devam etti:"Şu anda önceliğimiz çok iyi futbol, çok iyi süper galibiyetler değil, birinci hedefimiz iyi mücadele ederek galibiyetler ve puanlar almak. Kalan 12 maçta 5 galibiyet ve 3-4 beraberlik aldığımızda bu ligde kalıcı oluruz. Ben taraftarımızdan özellikle rica ediyorum. Bakın maç 90 dakika. Boluspor maçının İlk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı 3-0 bitti. Takıma güvensinler, inansınlar. Bu takım çok başarılı olacak. Ama öyle dış etkenlerle oyuncuların enerjisini aşağıya çekersek sahadaki verimliliği düşer."

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