Samsunspor, deplasman fobisini yenmek istiyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’da teknik direktör Besim Durmuş, Adanaspor’u deplasmanda mağlup ederek, yaklaşık 1 senelik deplasman fobilerini yenmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Ufuk Budak ile izinli olan Çağrı, Ahmet Cebe, Beşir ve Ayite katılmadı. Milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirten teknik direktör Besim Durmuş, “Şimdi milli takım arasına girdik. Hafta sonu Boluspor ile zorlu bir maç oynadık. Üst seviye bir mücadele vardı. Kazanan davranışı takım sahaya koydu ama maalesef hakem faktörüyle 2 puanı sahada bıraktık. Şimdi bunun daha iyisini yapmak için bir fırsat yakaladık. Hem sakatlarımızı, hem de kendimizi toparlamamız için bir fırsat yakaladık. Bu milli takım arası inşallah bize hem olumlu, hem motivasyon noktasında iyi gelir. Sakat arkadaşlarımız hep özveri göstererek, inisiyatif kullanarak sahaya çıkıyordu. Bu arayı hem dinlenerek, hem de toparlanarak daha verimli hale getirip, Adanaspor maçıyla başlayacağız. Ligin boyu kısaldı. Bazı tereddütlerimiz var ama biz ilk önce oynayacağımız maça bakıyoruz. Bütün odağımızı Adanaspor maçına verdik. Kazanmak için gideceğiz, kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Üst seviye mücadele edeceğiz. Korkmadan, endişe etmeden, kendi kalitemizi ve karakterimizi ortaya koyarak Adana’dan taraftarımızın ve camiamızın beklediği sonucu alarak geri döneceğiz” dedi.

Deplasman fobilerini yenmek istediklerini söyleyen Besim Durmuş, "Bu maç başka bir maç. Bir senedir deplasmanda kazanamadığımız maçların enerjisini bu maçta ortaya koyacağız, koymak da zorundayız. Kazanırsak çok anlamlı olacak. Adanaspor maçını kazanırsak deplasman mağlubiyetini ortadan kaldıracak. En önemlisi de ihtiyacımız olan 3 puanı almış olacağız” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)