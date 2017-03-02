Samsunspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TÜRKİYE 1'inci Lig takimi Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaklaşık bir yıldır deplasmanda galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bir yıldır deplasmanda kazanamayan Samsunspor var. Bu sezon 11 deplasman maçından sadece bir puan çıkardık. Bu da takımın ligde bulunduğu yerin göstergesidir'' dedi.

Türkiye 1'nci lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde sürdürdü.

Samsunspor'un deplasmandan yaklaşık bir yıldır galibiyet alamadığını belirten Özköylü, "Yaklaşık bir yıldır deplasmanda kazanamayan Samsunspor var. Bu sezon 11 deplasman maçından sadece bir puan çıkardık. Bu da takımın ligde bulunduğu yerin göstergesidir. Deplasmanda alınan her puan ekstradır. Takımımız sahasında iyi sonuçlar alıyor. İyi sonuçları deplasmanda da alırsak ligde kalmamız için bize lazım olan puanları toplamış oluruz. Kalan maçlarda 24 puan alsak zaten sıkıntımız olmaz. Çünkü rakiplerimiz de kendi aralarında oynayacak. Kendi adımıza ortalama 2 puanı yakalayabilirsek büyük bizim adımıza çok iyi olur" dedi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Burak Solakel, Vedat Bora ve Mustafa Sevgi katılmazken, takım yarın Ordu'dan tarifeli uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye geçecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.



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