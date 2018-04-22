Samsunspor - Denizlispor: 2-2

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel

SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xx), Ercan (xxx), Ahmet Burak Solakel (xx), Göksu (xx), Oğuz (xxx), Ahmet Cebe (xxx), Samed Hakan (xx) (Dk. 79 Muhammed x), Enes İslam (xx), Erkam (xx), Ayite (xx) (Dk. 60 Kenan xx), Samaras (xx) (Dk. 69 Angan xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (x), Veli (x), Cihan (x), Kappel (x), Burak (x) (Dk. 37 Mehmet Akyüz xxx), Taşkın (xx), Hasan Kılıç (x) (Dk. 79 Taha Can x), Cenk (xx), Alperen Babacan (xx), İsmail Haktan Odabaşı (xx) (Dk. 71 Barış x), İsmail Aissati (x)

GOLLER: Dk. 2 Ahmet Cebe, Dk. 15 Ercan (Samsunspor), Dk.43 ve 75 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ercan, Samaras, Ayite, Furkan, Ahmet Burak Solakel (Samsunspor) Zeki (Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Samsunspor, kendi evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

2'nci dakikada Ahmet Burak Solakel'in kullandığı köşe vuruşunda Ahmet Cebe'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

15'inci dakikada Ahmet Burak Solakel'in kullandığı köşe vuruşunda topu iyi takip eden Ercan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

23'üncü dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada İsmail Haktan'ın pasıyla buluşan Mehmet Akyüz'ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1

57'nci dakikada Göksu'nun ara pasıyla buluşan Enes İslam, kaleciyi de çalımladı ancak topu üstten auta attı.

63'üncü dakikada Denizlispor defansının hatasıyla topla buluşan Göksu'nun ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

67'nci dakikada Samed Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Enes'in kafa vuruşunda topu Denizlispor defansı kornere gönderdi.

75'inci dakikada Barış'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Mehmet Akyüz'ün şutu ağlarla buluştu. 2-2

80'inci dakikada Denizlispor'un geliştirdiği ani atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel'in çektiği şutu kaleci Furkan uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Ahmet Cebe'nin ceza sahasına yaptığı ortada Göksu'nun şutunu kaleci Zeki kornere çeldi.

88'inci dakikada Enes İslam'ın ceza sahasına yaptığı ortada Göksu'nun kaleye çektiği şutu kaleci Zeki kornere çıkarttı.

89'uncu dakikada Ahmet Burak Solakel'in ceza sahasına yaptığı ortada Göksu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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