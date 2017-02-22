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Samsunspor'dan federasyona kural hatası iddiası

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Başkanı Erkurt Tutu, sahalarında 1-1 berabere biten Mersin İdmanurdu'nun attığı golden önce kural hatası yapıldığını iddia ederek Futbol Federasyonu'na itiraz...

Samsunspor'dan federasyona kural hatası iddiası
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Başkanı Erkurt Tutu, sahalarında 1-1 berabere biten Mersin İdmanurdu'nun attığı golden önce kural hatası yapıldığını iddia ederek Futbol Federasyonu'na itiraz ettiklerini açıkladı.
Samsunspor, 26 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Osman özköylü yönetiminde devam ederken Başkan Erkurt Tutu, açıklamalarda bulundu. 17 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynadıkları maçta yapılan kural hatası konusunda şunları söyledi:
"Pozisyon ceza sahası dışında olmasına rağmen hakem Tolga Özkalfa, penaltı kararı verdi. Ayrıca penaltı kullanımı esnasında rakip takımın oyuncuları ceza sahasının içine girdiler. Taraftarlarımızı da rakip takımın futbolcusu Sinan Kaloğlu'nun kışkırtması nedeniyle olaylar çıktı. Bunlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunduk."
Başkan Erkurt Tutu, ayrıca Sivasspor maçı sonrasında Osman Özköylü'ye verilen 3 maçlık cezası ve Sportif Direktörümüz Coşkun Zeren için de federasyonuna itirazda bulunduklarını söyledi.

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