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Samsunspor'dan 10 milyon TL'lik ödeme ve yapılandırma

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUNSPOR resmi internet sitesinden transfer döneminde ödenen ve yapılandırılan borçlar ilgili yaçıklama yaptı. TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor Kulübü resmi internet sitesinden FIFA tarafından verilen iki...

Samsunspor'dan 10 milyon TL'lik ödeme ve yapılandırma

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUNSPOR resmi internet sitesinden transfer döneminde ödenen ve yapılandırılan borçlar ilgili yaçıklama yaptı.
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor Kulübü resmi internet sitesinden FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağı sonrasında transfere engel futbolcu borçları, ekonomik durumu ve transfer konularıyle ilgili duyuruda bulundu. Açıklamada aralarında teknik adamların ve futbolcuların bulunduğu toplam 37 kişiye 6 milyon 460 bin 980 TL'nin nakit ödeme, 3 milyon 408 bin 456 TL'nin ise yapılandırıldığını duyurulan Samsunspor'da şu detaylara yer verildi:
"Ara transferin başlamasına kısa bir süre kaldığında 4 milyon 700 bin TL civarında olan transfere engel borç miktarı, yapılandırma çalışmalarımızın duyulması ile 9,9 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Toplamı 9 Milyon 869 bin 436 TL olan transfere engel bu borcun 6 milyon 460 nin 980 TL’si nakit olarak ödenmiş, 3 milyon 408 bin 456 TL’si ise yapılandırılarak kısa vadeli başkan ve yönetici belgeleri ile kapatılmış ve transfer engeli kaldırılabilmiştir. FIFA’da dosyaları olan eski yabancı futbolculara kalan borcumuz toplam 730 bin 355 Euro’dur. TFF nezdinde kalan yerli futbolcu borcumuz ise 2 milyon 650 Bin TL civarındadır. Bu borçlarımıza ilişkin çalışmalarımız ve takibimiz devam etmekte olup kulübümüz aleyhine herhangi bir gelişmenin yaşanmasına müsaade edilmeyecektir. Transfer konusunda ise teknik heyetimizin görüş ve istekleri doğrultusunda daha önce de açıkladığımız gibi bugüne kadar altı futbolcu ile anlaşılmıştır. Bunlar, Famoussa Kone, Eldin Adiloviç, Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık olarak yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Son olarak, her ihtiyacımız olduğunda yol gösteren ve yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ederiz."

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