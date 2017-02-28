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Samsunspor'da hedef galibiyet

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, bu hafta pazar günü karşılaşacakları Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Sahasında oynadığı Boluspor müsabakasını 3-0...

Samsunspor'da hedef galibiyet
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, bu hafta pazar günü karşılaşacakları Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.
Sahasında oynadığı Boluspor müsabakasını 3-0 kazanmanın moralini yaşadıklarını belirten Osman Özköylü, maçta takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini vurguladı,  "Tüm oyuncularımız arzulu ve istekli. Tabii ki belirli noktalarda eksiklerimiz bulunuyor ama en azından sahada kazanma arzusunu taşıyan, mücadele eden bir takım var. Bu da gelecek açısından umut veriyor" dedi. Bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacaklarını belirten Osman Özköylü, ligde her maçın zor olduğunu hatırlatırken şunları söyledi:
"Ligin boyu kısaldıkça her maç, her puan daha büyük bir önem taşıyor. Denizlispor maçından da mutlaka puan ya da puanrlarla dönmek istiyoruz. Puana çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin alt sıralarındaki takımlar, kendi aralarında maçlar oynayacak. Bizim bu dönemde alacağımız her puan tehlike bölgesinden uzaklaşmamızı, rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu yıl üst üstte hiç maç kazanamadık. Deplasman galibiyetimiz de yok. Denizlispor maçını kazanırsak her ikisine de başarmış olacağız."

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