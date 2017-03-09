Samsunspor'da hedef 3 puan

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak. Son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. Gelişim gösteriyoruz. Mücadeleyi sahaya yüzde yüz yansıtıp, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u de yenmek istiyoruz" dedi.

TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu evinde karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Maç ile ilgli değerlendirmelerde bulunan teknik direktörü Osman Özköylü, 3 puan almak istedikleri söyleyerek, "Zor bir maç olacak. Gaziantep'in bulunduğu konuma göre takımı değerlendirmemek lazım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım.

Son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. Gelişim gösteriyoruz. Mücadeleyi sahaya yüzde yüz yansıtıp, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u de yenmek istiyoruz. Seyircimizi desteği önemli. Onların sağlayacağı motivasyon çok önemli. Sakin, panik yapmadan oynamamız gerekiyor ve öyle yapacağız. Bizim tek amacımız onları yenip sıralamada geçmek" dedi.

İlk devre karşılaştıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında çıkan olaylarla ilgili Samsun'da ki maç esnasında Samsunsporlu taraftarların provakasyona gelmemeleri gerektiğini de söyleyen Osman Özköylü şunları söyledi:

"İlk maçta yaşananlar oldu. Üzerinden zaman geçmesine rağmen Gaziantep'ten proveke edici açıklamalar geliyor. Taraftarlarımız provakasyona gelmesin. Herkes yaptığıyla kalır. En iyi cevabı sahada sonuç alarak, kazanarak vereceğiz. Bize ve kulübümüze zarar verecek hareketlerden kaçınmalıyız. Taraftarımızın da bu konuda duyarlı olacağından eminim."



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