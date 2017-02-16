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Samsunspor'da hedef 3 puan

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Sıralamadaki alt kısımlardan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. Alt kısımlardan çıkmalıyız. Mersin...

Samsunspor'da hedef 3 puan
SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Sıralamadaki alt kısımlardan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. Alt kısımlardan çıkmalıyız. Mersin İdmanyurdu içinde bu önemli bir maç. Alta büyük bir savaş var puan kazanmak adına. Futbolcularımız iyi hazırlandı. Hedefimiz 3 puanı almak" dedi.
TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor, 17 Şubat Samsun 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacağı Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sportif Direktörü Coşkun Zeren, hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti. Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Köse'nin bu maçta oynayamayacağını söyleyen Zeren, "Ahmet Burak Solakel ise hem bu maçta hem de önümüzdeki hafta Boluspor maçında bizmle olmayacak. Mersin İdmanyurdu ile evimizde oynayacağız. Sıralamadaki alt kısımalardan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız ''dedi.
Taraftarımız bizi yanlız bırakmayacaktır ve statta yerini alacaktır. Onların her zaman desteklerine ihtiyacımız var. Osman Özköylü hocamız ağır bir soğuk algınlığı geçiriyor. Özel bir hastanede ki tedavisi devam ediyor. Bugün son antrenmana gelmek, futbolcularının yanında olmak istedi. Biz ve kendisini tedavi eden doktorlarımızda buna izin vermedi. Yarın maç saatinde kendini toparlamış olarak takımının başında olacaktır" dedi.

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