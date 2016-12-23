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Samsunspor'da hedef 3 puan

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yarın karşılacakları Göztepe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ligdeki durumumuz ve konumumuz itibariyle sıkıntılıyız. Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var" dedi. TFF 1'nci...

Samsunspor'da hedef 3 puan
SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yarın karşılacakları Göztepe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ligdeki durumumuz ve konumumuz itibariyle sıkıntılıyız. Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var" dedi.
TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor, yarın saat 18.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılacakları Göztepe maçı hazırlıklarına teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Göztepe maçından galibiyete ihtiyaçları olduklarını belirterek, "Ligdeki durumumuz ve konumumuz itibariyle ciddi durumda sıkıntılıyız. Son haftalarda maç kazanamıyoruz. İyi oynadığımız zamanda bulduğumuz gol fırsatlarını değerlendiremiyoruz ve bu maçın sonucuna yansıyor. Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var. Ligin ikinci devresine Samsunspor olarak daha mutlu ve huzurlu başlayabilmek için bu maçta galip gelmek istiyoruz. Maç tabiki kolay değil. Ligin liderine karşı oynayacağız. Biz bu maçı kazanmak adına sahaya çıkacağız" dedi.
Son bir aydır transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Coşkun Zeren, transfer tahtasını açmak için yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Son bir aydır transfer çalışması yapıyoruz. Teknik direktörümüz Osman Özköylü ile Samsunspor renklerine bağlayabileceğimiz oyuncuları tespit ediyoruz. Şu ana kadar birebir görüştüğümüz hiç bir futbolcu yok. Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Tahtayı açabildiğimiz takdirde transfer etmek istediğimiz futbolcularla iletişim kuracağız" diye konuştu.



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