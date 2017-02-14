Samsunspor'da hedef 2 maçta 6 puan

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Sahamızda önce Mersin İdmanyurdu, arkasında Boluspor'la karşılayacağız. İki maçtan mutlaka 6 puan çıkarmamız gerekiyor" dedi.Samsunspor, cuma günü sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Osman Özköylü grip olduğu için katılamadığı antrenmanda futbolcular yardımcı antrenör İlker Püren yönetiminde beşe 2 ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.Antrenman öncesi karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu ve Boluspor maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, şunları söyledi:"Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Özellikle sahamızda asla puan kaybetmememiz lazım. Sahamızda önce Mersin İdmanyurdu, arkasında Boluspor ile karşılayacağız. Bu iki açtan mutlaka 6 puan almamız gerekiyor. Taraftarlarımızı mutlu edememek, bizim üzerimizde inanılmaz baskı yaratıyor. İnanıyorum ki Mersin İdmanyurdu maçı ile birlikte Samsunspor bambaşka bir kimliğe bürünecek."Coşkun Zeren, ayrıca Sivasspor maçında sakatlanan kaleci Furkan Köse'nin 1 hafta, Ahmet Burak Solakel'in ise 2 hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı.

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