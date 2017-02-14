Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Samsunspor'da hedef 2 maçta 6 puan

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Sahamızda önce Mersin İdmanyurdu, arkasında Boluspor'la karşılayacağız. İki maçtan mutlaka 6 puan çıkarmamız gerekiyor" dedi. Samsunspor, cuma...

Samsunspor'da hedef 2 maçta 6 puan
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Sahamızda önce Mersin İdmanyurdu, arkasında Boluspor'la karşılayacağız. İki maçtan mutlaka 6 puan çıkarmamız gerekiyor" dedi.
Samsunspor, cuma günü sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Osman Özköylü grip olduğu için katılamadığı antrenmanda futbolcular yardımcı antrenör İlker Püren yönetiminde beşe 2 ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.
Antrenman öncesi karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu ve Boluspor maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, şunları söyledi:
"Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Özellikle sahamızda asla puan kaybetmememiz lazım. Sahamızda önce Mersin İdmanyurdu, arkasında Boluspor ile karşılayacağız. Bu iki açtan mutlaka 6 puan almamız gerekiyor. Taraftarlarımızı mutlu edememek, bizim üzerimizde inanılmaz baskı yaratıyor. İnanıyorum ki Mersin İdmanyurdu maçı ile birlikte Samsunspor bambaşka bir kimliğe bürünecek."
Coşkun Zeren, ayrıca Sivasspor maçında sakatlanan kaleci Furkan Köse'nin 1 hafta, Ahmet Burak Solakel'in ise 2 hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.