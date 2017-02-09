Samsunspor'da hedef 155 bin forma satışından 8,5 milyon TL gelir

SAMSUN'un Atakum Belediyesi tarafından Samsunspor'a destek için başlatılan ve lansmanı 14 Şubat'ta gerçekleşecek olan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesi kapsamında yapılan 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 525 bin TL gelir sağlanması hedefleniyor.Samsunspor Külübü'ne destek için Atakum Belediyesi tarafından başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesinin basın toplantısı Nuri Asan Tesisleri'nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.Toplantıda il olarak proje hakkında konuşan Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Şehrin her biriminin Samsunspor'a destek konusunda ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Samsunspor istenilen başarıyı elde edecek ve tüm şehri mutlu edecektir.Atakum Belediyesi tarafından başlatılan proje bizim çok değer verdiğimiz bir projedir. Bu nedenle İshak Taşçı Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sloganda da olduğu gibi 155 bin Samsunspor sevdalısının desteğiyle kulübün büyük sorunlarına katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu proje Samsunspor'a katkı sağlamanın yanı sıra 155 bin Samsunspor sevdalısını da bir araya getirecek. Bu proje bizim için çok değerlidir" dedi.14 Şubat akşamı tüm Samsunspor sevdalılarını Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na beklediğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bizde Samsunspor için neler yapabiliriz? diyerek bir fikrimiz oluşmuştu. Başkanımızla görüştük fikrimizi projeye dönüştürerek kendileriyle paylaştık. Kendisi bizden daha fazla heyecanlanarak, projenin hayata geçirilmesi noktasında bizde Atakum belediyesi olarak fikrimizi projeye dönüştürdük. Kampanya çalışmamızı başlattık. Proje fikri bizden çıktı. Ancak sonra baktık ki bu proje artık Samsunspor taraftarlarının olmuş durumdadır. 14 Şubat akşamı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşecek olan projemize Samsun halkının sahip çıkacağına inanıyorum. Her Samsunlu bu projeye destek verecektir biz buna inanıyoruz" diye konuştu.Öte yandan Samsunsporlu futbolcular, teknik heyetle birlikte yapımı süren yeni stadın son durumunu inceledi. Stadı gezen futbolcular, çalışmalar hakkında bilgi aldı.FOTOĞRAFLI