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Samsunspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor,  Cumartesi günü sahasında 18.30'da karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Giresunspor ve Göztepe maçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsunspor...

Samsunspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, 
Cumartesi günü sahasında 18.30'da karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.
Giresunspor ve Göztepe maçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsunspor teknik direktörü Osman Özköylü, "Deplasmanda Giresunspor'a oyun anlamında çok müsaade ettik. Onlarda bu durumu değerlendirdiler ve biz hiç düşünmediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Üzgünüz, önümüze bakacağız. 24 Aralık Cumartesi günü saat 18.30'da sahamızda ligin lideri Göztepe'yle karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Biz sahaya o bilinçle çıkacağız. Amacımız kazanmak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Takımın mücadele gücünü bir noktaya getirdik. Bu kadroyla elden fazlası gelmiyor. Transferle bu durumları düzelteceğiz. Yapılacak transferlerle farklı bir Samsunspor ortaya çıkaracağız. Bu konuda bizde yönetimimizde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor." 

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