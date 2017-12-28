Samsunspor'da başkan adayı çıkmayınca genel kurul ertelendi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un gerçekleşen olağanüstü ve seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmadı. Divan kurulu 8'inci maddede yer alan seçim maddesini erteleyerek mevcut yönetimin en geç 6 ay kadar daha görevde kalmasına karar verdi.

Samsunspor'un Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurulu, Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin oluşturulmasının ardından, divan kurulu raporu, kesin hesap ile gelecek sezonların tahmini bütçe raporları okundu. Denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından divan kuruluna Samsunspor'da oynamış futbolcu ve teknik direktörlerin oluşturduğu liste sunuldu. Ancak liste kulübün tüzük kurallarına uymaması ve birçok kişinin de üyeliğinin bulunmaması gerekçesiyle divan kurulundan tarafından reddedildi.

Ardından söz alan Samsunspor'un kongre delegesi İzzet Altuntaş, kulübün sahipsiz bırakıldığını söyleyip kongrenin hafta içinde bilerek yapıldığını bununda yönetimin şeytanice bir plan olduğunu söylemesi gergin anlara neden oldu. Altuntaş'ın 'şeytani plan' sözleri sonrasında Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu yerinden kalkarak İzzet Altuntaş'a tepki gösterdi. Kongre üyelerinin araya girmesiyle gerginlik önlendikten sonra söz alan Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, 42 milyon lira TFF borcu ile aldıkları kulübün borcunun şu an 14 milyon lira civarında olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 30 milyon olan futbolcu borcu şu anda 6 milyona düştü. TFF'den gelen gelirlerin tamamı da temliklere gidiyor. Samsunspor Kulübü'nün yaklaşık 14 milyon civarında borcu kaldı. Yabancı oyunculardan istediğimizi elde edebilseydik puanımız 26'larda olsaydı bu kongre yapılmayacaktı. Hakkınızı helal edin, bizim şeytani planımız olsaydı, kötü niyetli kişiler olsaydık, denetleme kurulundaki arkadaşları mali müşavirlerden oluşturmazdık. Eğer sorunları çözemiyorsanız burada durmanın doğru olmadığını her fırsatta anlatmaya çalıştım. Umarım benden sonraki arkadaşlar inşallah bu destekleri bulur" dedi.

DİVAN KURULU SEÇİMİ ERTELEDİ

Kongrede başkanlığa aday çıkmaması nedeniyle divan kurulu bir karar alarak başkanlık seçimini ileri bir tarihe erteledi. Bu karar sonrasında mevcut yönetim dilerse 15 gün içerisinde yeniden bir seçim kararı alabilecek veya 6 ayı geçmemek kaydıyla yönetim kurulu görevine devam edecek.

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