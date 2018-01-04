Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Samsunspor'da 8 futbolcu serbest kalma hakkı elde etti

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen 8 futbolcu, kendilerine ödeme yapılamamasından dolayı serbest kaldı. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte...

Samsunspor'da 8 futbolcu serbest kalma hakkı elde etti

Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen 8 futbolcu, kendilerine ödeme yapılamamasından dolayı serbest kaldı.
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptanlar ve arkadaşlarla görüşüyoruz. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor" dedi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da ödeme yapılmamasından dolayı kaptan Ahmet Burak Solakel, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir serbest kalma hakkı elde etti. Konu hakkında açıklama yapan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolculardan takımdan ayrılmamaları için süre istediklerini belirterek, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor. Bizi, Samsun'u, Samsunspor’u ve camiayı seviyorlar. Buradan ayrılmak isteyen oyuncumuz olsaydı çoktan buradan ayrılmış olurlardı. Teknik ekip ve futbolcularımız çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde yolumuza devam edeceğiz. Şu an için transfer politikamız yok. Önce kendi içerimizdeki sorunları çözmemiz lazım" dedi. Samsunspor 9 Ocak Salı günü Antalya'da kampa girecek.
Öte yandan Samsunspor'un olağanüstü seçimli kongresinin 20-27 Ocak tarihlerinde Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde saat 15.00’te gerçekleşeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,