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Samsunspor'da 5 imza

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, transfer yasağını kaldırdıklarını söyleyerek "Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile sözleşme imzaladık"...

Samsunspor'da 5 imza
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, transfer yasağını kaldırdıklarını söyleyerek "Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile sözleşme imzaladık" dedi.
Samsunspor sportif direktörü Coşkun Zeren, bugün kırmızı beyazlı takımın transferleriyle ilgili şunları söyledi:
"Zeren eski futbolcumuz Alpaslan Kartal ile sorunlarımızı çözüp transfer yasağını kaldırdık. Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile sözleşme imzaladık. Chibuike ile görüşmelerimiz devam ediyor. Adiloviç Samsun'da, onunla Pazartesi günü görüşüp bir aksilik olmazsa takımımıza dahil edeceğiz. Bazı yayın organlarında çıkan Gürcü futbolcu Irakli Dzaria ile hiç görüşmemiz ve diyaloğmuz olmadı. İmza attığımız 5 oyuncu Bandırmaspor maçında teknik diretörümüz Osman Özköylü görev verirse oynayabilecek."

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