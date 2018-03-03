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Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Besim Durmuş ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonu açıklamalarda bulundu. Samsunspor Teknik Direktörü...

Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Besim Durmuş ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, korkak oynamadıklarını belirterek, "Oyuncu değişiklikleriyle oyunu kontrol altına aldık. Maçın başından sonuna kadar 3'üncü bölgede final paslarında başarılı olmadık. Başarılı olsak gol veya goller atabilirdik. Korkak oynamadık. Kazanmak çok önemliydi. Çok ağır bir ligde oynuyoruz. Aldığımız 1 puan da değerliydi. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bu maçı bıraktık artık. Aldığımız bir puan önümüzdeki maçlarda ortaya koyacağımız karakter için bir fırsat olacak. Oyuncularımız bunun farkına vardı. Seyircilerimiz bugün çok iyiydi. Sezon sonuna kadar kulüp olarak kazanacak davranışı ortaya koymaya çalışacağız. Bulunduğumuz konumdan çok kısa sürede ayrılmak istiyoruz. O yüzden bugün bir karakter koyduk ortaya. İnşallah her şey daha iyi olacak" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise şöyle konuştu:
"Maçın ilk 45 dakikasındaki oyunumuz bu sene oynadığımız en kötü oyundu. Fiziksel, zihinsel ve kalite olarak kötü oynadık. Sıfır pozisyon yakaladık. 2'nci yarıda ise oyuncularımıza hedefe giden bir takım olduğumuzu, kötü oynarken bile kazanmanın önemli olduğunu hatırlattım. 2'nci yarıda daha istekliydik ama yeterli olmadı. Gol yemedik ama gol de atamadık. Oyununun genelinde iki takım da iyi mücadele etti. 2 puan kaybettik. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bundan sonraki maçlarda 2-3 maç galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları
- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş'un açıklamaları

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