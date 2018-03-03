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Samsunspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,() STAT: 19 Mayıs  HAKEMLER : Serkan Çınar (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx) SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Samaras (x), Göksu (xx), Oğuz (x), Muhammet...

Samsunspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,()

STAT: 19 Mayıs 
HAKEMLER : Serkan Çınar (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Samaras (x), Göksu (xx), Oğuz (x), Muhammet (x) (dk. 69 Kenan x), Ahmet Cebe (x) (dk.21 Ufuk Budak x), Çağrı (x), Enes (xx) (dk. 58 Ayite x), Erkam (x) 
ÇAYKUR RİZSPOR: Gökhan (x), Ramos Junior (x), Mehmet (xx), Robin (x), Recep (x), Saadne (xx), Samudio Segovia (xx), Süleyman (x) (dk.82 Özgür), Koray (x) (dk. 72 Galip x), Orhan (xx), Vedat (xx) (dk. 59 Oğulcan x)
SARI KARTLAR: Saadne, Koray, Recep (Çaykur Rizespor) - Göksu, Ahmet, Çağrı (Samsunspor)

SPOR Toto 1'nci Lig 25'inci hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
18'nci dakikada ceza sahasına giren Muhammet'in şutu auta çıktı.
44'ncü dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Saadne'nin kafa vuruşu top auta çıktı.
51'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vedat'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.
65'nci dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Saadne'nin kafa vuruşu direkten geri döndü. Dönen topu Samsunspor savunması uzaklaştırdı.
84'ncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Galip'in şutu auta çıktı.
86'ncı dakikada serbest vuruşu kullanan Oğuz'un şutu direğin üstünden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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