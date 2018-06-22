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Samsunspor, Canberk ile imzaladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,() SAMSUNSPOR, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör konusunu Taner Taşkın ile çözüme kavuşturduktan sonra futbolcu transferlerine de start...

Samsunspor, Canberk ile imzaladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,()

SAMSUNSPOR, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör konusunu Taner Taşkın ile çözüme kavuşturduktan sonra futbolcu transferlerine de start verdi. Bugün Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Canberk Dilaver kendisini 3 yıllığına Kırmızı-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Samsunspor'un alt yapısından yetişerek Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giyen Canberk Dilaver, 4 yıllık aradan sonra yeniden Samsunspor'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
İmza törenine Samsunspor Sportif Direktör yardımcısı Ercan Koloğlu ve Celil Sağır katıldı.

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