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Samsunspor-Boluspor Soyunma Odaları

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Boluspor'u sahalarında 3-0 yendikleri maçtan sonra şu değerlendirmeyi yaptı: "Ligdeki durumuz nedeniyle bıçak sırtında maçlar oynuyoruz. Kaybettiğimiz...

Samsunspor-Boluspor Soyunma Odaları
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Boluspor'u sahalarında 3-0 yendikleri maçtan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ligdeki durumuz nedeniyle bıçak sırtında maçlar oynuyoruz. Kaybettiğimiz zaman çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız, kazandığınız zaman çok umutlu olacağınız ligde oynuyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Kendi sahamızda seyircinin desteğiyle beraber güçlü olan, iyi oynayan, ayakta kalan ve ne isteğini bilen bir takımız. Bunu da bugün büyük oranda yansıttığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı çok iyi oynadıkları için tebrik ediyorum."
FUAT ÇAPA: "BİZDEN ÇOK İSTEDİLER"
Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa ise zor bir karşılaşmaya çıktıklarını, Samsunspor'un maçı kendilerinden daha çok kazanmak istediğini ifade ederken şunları söyledi:
"Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Sadece bizim karşılaşmamız değil bundan sonraki bütün maçların hepsi üst düzey çekişmeli geçecek. Zamanı iyi değerlendirip Samsunspor’un alacağı risklerden faydalanmak istiyorduk. İlk devre bunu iyi başardık. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Son tercihleri iyi yapmadık. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladık ama gelen ilk golden sonra oyun planlarımızı bozdu. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Bugün bizden daha fazla istediler. Bu ligde sadece kaliteniz yetmiyor. Aynı zamanda da istemeniz gerekiyor. Onlar özellikle 1-0’dan sonra bizden daha gayretliydi. Tebrik ediyorum. Görevimin başındayım."

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