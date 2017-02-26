Samsunspor-Boluspor: 3-0

Hakan AKGÜN/SAMSUN,()
STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Suat Arslanboğa (xx), Bülent Gökçü (xx), Süleyman Özay (xx)
SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Erkam (xx), Ercan (xx), Abdülkerim (xxx), Mustafa (xxx), Murat (xxx) (Dk.87 Adiloviç), Vedat (xx) (Dk.21 Halil İbrahim xxx), Hasan (xx), Kenan (xx), Göksu (xx) Dk.70 Gökay x), Kone (xxx)
BOLUSPOR: Soner (x)- Alim (xx), Poepon (xx), Ramazan (xxx), Abdulkadir (x) (Dk.63 Özgür x), Musa Sinan (x), Fatih (xx), Hakan (x), Yunus Emre (x) (Dk 45.Dos Santos (x), Jansen (x), Kadir (xx) (Dk.70 Akabueze x)
GOLLER: Dk.48 Murat Gürbüzerol, Dk.70 Kone, Dk.90 Hasan (Samsunspor)
SARI KART: Halil İbrahim (Samsunspor), Kadir (Boluspor)
TFF 1'nci Lig'de Samsunspor, evinde ağırladığı Boluspor’u 3-0 yendi.
23’üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Musa Sinan’ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
36’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa Sevgi’nin vuruşu kaleci Soner’de kaldı.
41’inci dakikada gelişen Boluspor atağından Poepon’un sert şutu az farkla yerden auta gitti.
43’üncü dakikada Samsunspor atağından ceza sahası dışında topla bulunan Kone’nin yerden sert ve düzgün şutu kalecide kaldı.
48’nci dakikada Ceza sahasının sağından rakibini çalımla geçen Halil İbrahim’in ortasına sert bir vuruş yapan Murat Gürbüzerol top ağlarla buluşturdu: 1-0.
60’ıncı dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Mustafa’nın sert şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
70’inci dakikada ceza sahası sonunda topla buluşan Hasan pasını Kone’ye verdi. Bu futbolcunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
90'ıncı dakikada Samsunspor atağından Kone'nin pasıyla hareketlenen Hasan'ın şutu ağlarla buluştu: 3-0.
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