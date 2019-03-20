Samsunspor Başkanı Uyanık'tan sitem dolu açıklamalar

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

YILPORT Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Bayrampaşa galibiyetiyle gelen sevinç fotoğrafına değinerek, "Bu sezon rakip takımların 12-13 penaltı attığı yerde biz 2 penaltı kazandık. Dolayısıyla biz o maçı kazandığımız zaman alayına cevap vermiş gibi hissettik" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor’da Başkan İsmail Uyanık, rakiplerinin lobi faaliyetlerine, hakemlerin kendileri aleyhine verdikleri kararlara değinerek sitem dolu açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Bayrampaşa maçında rakip oyuncuların daha ilk dakikadan itibaren yerden kalmamasını ve hakemin de buna müsaade etmesine tepkisini dile getiren Başkan Uyanık, "Bizim ne bir kulisimiz var, ne bir belden aşağı oyunumuz var. Hiç kimseyle derdimiz yok. Hiçbir yerde başkalarını konuşmuyoruz. İnsanlar Sancaktepe’de maça giremiyorlar; ‘Samsunspor nasıl girdi’ diye konuşma yapıyorlar. Bu kadar Samsunsporla uğraşmaya gerek yok. Herkes kendi işini yapsın diye düşünüyorum. Bu da bizim ne kadar başarıyı hak ettiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

Biran evvel bu liglerden çıkıp ait oldukları Süper Lig'e döneceklerini ifade eden Başkan İsmail Uyanık, "Biran evvel bu liglerden çıkacağız. Samsun’u ziyarete geldiği halde sivil toplum kuruluş gecelerine katılıp, Samsunspor’u bir kez ziyaret etmeyen spor bakanlarının da Samsunspor kulübüne tekrar eskisi gibi önem vermesini, itibar göstermesini bileğimizin hakkı ile sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa maçında son dakikadaki golün ve akabindeki sevincin müthiş bir duygu yoğunluğu olduğunu belirten Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, "Bir takımın takım olma yolunda ortak sevinci, o sevinçteki ifadeler. Maçın tek kazancı oydu. Yani Samsunspor takımı, Bayrampaşa takımını çok daha önceki dakikalarda sürklase etmesi gerekirken, durumu zora soktu ve son dakikalara taşıdı. Son dakikalarda kazandığımız ve sevinç yumağı oluşturduğumuz maç hem hakeme hem de rakip takıma karşı bir duygu patlamasıydı. Biz 10 kişi kalmışız, Bayrampaşa takımı halen üstümüze gelmiyor. Üstümüze gelmediği gibi sürekli yatmaya ve vakit çalmaya devam ediyor. Bu takım küme düşme adayı. Karşıdaki takım 10 kişi kalmış, neden vakit geçirir. Orada anlayamadığım başka bir şey vardı. Demek ki başka motivasyon kaynakları vardı. Bu sezon rakip takımların 12-13 penaltı attığı yerde biz 2 penaltı kazandık. Dolayısıyla biz o maçı kazandığımız zaman alayına cevap vermiş gibi hissettik. Bu haksızlıklara, bu yanlışlıklara, bu belden aşağı oyunlarına, bu fair-play dışındaki anlayışlarına, hepsine kapak olduğu için sevindik" şeklinde konuştu.

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