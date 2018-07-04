Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gezi'nin bayrakçısı Ali Sarıçiçek'in aralarında bulunduğu 20 sanığa beraat
Gezi'nin bayrakçısı ile 20 kişiye...
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...

Samsunspor Başkanı Uyanık: "Başarmamak mümkün değil"

Tolga BİRGÜCÜ / SAMSUN, () Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Artık takımımızın arkasında kocaman bir şehir, yöneticileri ve taraftar var. Burada başarmamak mümkün değil” dedi. Samsunspor'un yeni Başkanı İsmail Uyanık, TFF...

Samsunspor Başkanı Uyanık: "Başarmamak mümkün değil"

Tolga BİRGÜCÜ / SAMSUN, ()

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Artık takımımızın arkasında kocaman bir şehir, yöneticileri ve taraftar var. Burada başarmamak mümkün değil” dedi.
Samsunspor'un yeni Başkanı İsmail Uyanık, TFF 2'nci Lig’de mücadele edecek olan kulüplerinin arkasında, kentin ciddi desteği olduğunu söyledi. Uyanık, arkalarındaki bu destekle, kulübü hak ettiği yere getireceklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını zaman zaman ziyaret ediyorum. Ben çok moral aldım. Bizim zamanımızda eskiden, böyle Samsunspor sevgisi ile dolu başkanlar yoktu. Hem formalar hem de amblemler var odalarında. Hepsi ilçelerine sportif anlamda yatırımlar yapıyor. Takımımızın arkasında kocaman bir şehir, yöneticileri ve taraftar var. Burada başarmamak mümkün değil. Samsunspor, Samsun’un en büyük kazancıdır. Takımımız bugün siyasileri ve kentin yönetimini kazanmıştır. Samsun’da artık bir yardımlaşma geleneği var. Bu çok önemli” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325