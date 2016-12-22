Samsunspor Başkanı Tutu: Samsunspor, tarihinin en zor dönemlerini geçiriyor

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Erkut Tutu, kulübün tarihinin en zor günlerini yaşadığını belirterek, "Samsunspor, tarihinin en zor dönemlerini geçiyor. Samsunspor'un transferlerle ilgili ciddi bir borcu var. Bu borcu çözebilmek için hep beraber çözüm arıyoruz. Ödenecek olan futbolcu borcu 5 milyon 600 bin TL civarındadır. Biz bunun için futbolcuları ve avukatları arayıp görüşüyoruz ve yapılandırmaya çalışıyoruz" dedi.TFF 1'inci lig takımlarından Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu, kulübün içinde bulunduğu maddi sorunlar ve yapılması planlanan transferler ile ilgili yaptığı açıklamada kulübün tarihindeki en zor günleri geçirdiğini belirterek, "Samsunspor tarihinin en zor dönemlerini geçiyor. Bir taraftan geçmişten gelen borçlarıyla uğraşıyor. Bir yandan mali kriter sürecini yönetmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mevcut kadroyu elimizde tutmaya çalışıyoruz. Transfer ve futbolcu borçlarını çözmeye çalışıyoruz. Bir de transfer yapmak için çalışmala yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil, zor bir iş. Bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın destekleriyle geldik. Büyük sorunlarımızı onun verdiği desteklerle çözebildik. Şehrimimizden de aldığımız destekler var. Bunlarla da diğer sorunlarımızı çözdük. Samsunspor'un transferlerle ilgili ciddi bir borcu var. Bu borcu çözebilmek için hep beraber çözüm arıyoruz. Bu sadece bizde değil ülkemizden ki tüm takımlarda var. Sevindirici olan puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmadık. Mevcut kadromuzun alacaklarının yüzde 70'ini ödedik. Transfer içinde bu şehrin bize destek vermesi lazım. Şurada 15-20 günlük bir süre var. Geçmişte yaşanan sıkıntıları, üzüntüleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kulübümüze destek vermeleri gerekiyor. Tek bir kişiden her türlü beklenti içinde olmak bana göre doğru değil” diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Bizim yönetimimizin gücünü aşan bir borç yapısı var. Bu takım şehrin markası ve bu markaya sahip çıkılması gereken bir zamandayız. Çok ciddi borçlarımız var. Bu borçların taksitlerini elimize geçen bütün parayla ödemeye çalışıyor ve ödüyoruz. Şuanda bu yapılandırmaya devam edebilirsek puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmayacağız. Ödenecek olan futbolcu borcu 5 milyon 600 bin TL civarındadır. Biz bunun için futbolcuları ve avukatları arayıp görüşüyoruz ve yapılandırmaya çalışıyoruz. Kimileri iyi niyetli olurken kimileri de sert tepki gösteriyor ve uzlaşmaya yanaşmıyor. Bununla ilgili çözüme ulaşmak için yönetim olarak çalışıyoruz."

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