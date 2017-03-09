Samsunspor Başkanı Tutu: Samsunspor Anıtı ilgili görselleri paylaşacağız

SAMSUNSPOR Başkanı Erkurt Tutu, yapılması planlanan Samsunspor Anıtı ile ilgili yaptığı açıklamada "Farklı bir konsept proje yapılması düşünülüyor. 'İçinde Samsunspor store, kafeterya, insanların durduğunda Samsunspor'la ilgili bir şeyler alıp, istirahat edebilecekleri proje olsun' dedik. Samsunspor Anıtı ilgili görselleri paylaşacağız. Bu projede bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ederiz" dedi.TFF 1'inci lig takımlarından Samsunspor'un Başkanı Erkurt Tutu, yapılması planlanan Samsunspor Anıtı Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın destekleriyle yakın zamanda projeyi açıklayacaklarını söyleyen Başkan Erkurt Tutu, "Anıt ile ilgili de yaklaşık 6 ay önce, yeni stadın çimleri ekilirken, Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a talepte buluduk. Kulüpteki kupaları formaları kimse göremiyor. Stadın altına 'müze yapalım' dedik. Müzenin içine de kazada 'kaybettiklerimizin bal mumu heykellerini yapalım' dedik. Kendisi de bu fikri çok beğendi. Bunun ardından kendisi 'Havza'da ki anıt ne oldu. Oraya yapalım' dedi. Farklı bir konsept proje yapılması düşünülüyor. İçinde Samsunspor store, kafeterya, insanların durduğunda Samsunspor'la ilgili bir şeyler alıp, istirahat edebilecekleri proje olsun dedik. Bunları Canik Belediyesi'yle de paylaştık. Bununla ilgili görselleri paylaşacağız. Bu projede bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ederiz" dedi.PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİHafta sonu karşılaşacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Tutu, mücadeleyi yeşil sahanın üzerine vereceklerini söyleyerek, "Samsun, Türkiye'nin en önemli spor ve futbol şehri. Biz mücadelemizi, kavgamızı ve herşeyimizi yeşil sahanın üstünde yapmamız gerekiyor. İki haftadan beri üst üste kazandığımız müsabakalar var. Kaybettiğimiz müsabakalarda oldu. Performansımız çok iyi buda 2 haftadır sonuca yansıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı final oynayacağımız maçlardan bir tanesidir. Yapılan açıklamalar talihsiz. Bunun için fazla konuşmaya gerek yok. Bununla ilgili açıklama yaptık. Burası bizim orada yaşadıklarımızın yaşanacağı ne bir şehir, ne stadyum nede kulüptür. Taraftarlarımız da bu bilinçliliktedir. Bu maçta başkalarının tesiri altında kalmadan Samsunspor maçta gerekli mücadeleyi verecektir. Kalınabilinecek ithamların hiç birisine itibar etmeden kendi takımlarını destekleyerek Samsunspor'un başarılı olabilmesi için hep beraber el ele vererek çalışacağız."

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