Samsunspor Başkanı Tutu: Borcumuz 45 milyon TL

SAMSUNSPOR Başkanı Erkurt Tutu, kulübün şuanki borunun 45 milyon TL olduğunu belirterek, "Samsunspor'u 2014'te teslim aldığımızda kulübün 68 milyon borcu vardı. Bu borcun 27 milyon lirası futbolcu borçlarıydı. Bugün Samsunspor'un borcunu 45 milyon liraya kadar düşürdük. 27 milyon lira olan futbolcu borçlarını 7 milyon 600 bin liraya kadar düşürdük" dedi.Samsun Valiliği ve Samsunspor Kulübü yönetimi tarafından özel bir otelde 'Spor ve Samsunspor' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işadamları ve davetliler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, kulübün 68 milyon TL borcunun şuan 45 milyon TL olduğunu belirterek, "Samsunspor'u 2014'te teslim aldığımızda kulübün 68 milyon borcu vardı. Bu borcun 27 milyon lirası futbolcu borçlarıydı. Bugün Samsunspor'un borcunu 45 milyon liraya kadar düşürdük. 27 milyon lira olan futbolcu borçlarını 7 milyon 600 bin liraya kadar düşürdük. Samsunspor 3 sezondur puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun sebebi de mali kriterlerdi. Bu sene 162 dosyayla başlayan bu süreci kazasız belasız atlattık. Puan silme cezası almadık. Bu sene hedefimizde ligi en iyi şekilde bitirmek var. Ama bir daha ki sene Süper Lige çıkmak için mücadele edeceğiz. İnşallah bu takım Süper Lige çıktığında Samsun'un tanıtımına, sportif değerlerine, spor tesislerine ve yatırımlara çok daha büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin en güzel statlarından birisi Samsun'da yapılıyor. Stat tamamlanınca Türkiye'nin en büyük spor kentlerinden birisi olacağız. Samsunsor ile ilgili yaptıklarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.Samsunspor markasının ön plana çıkması gerektiğini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, "Samsunspor markasını çıkarmamız gerekiyor. Biz Samsun’u daha çok duyuracaksak futbol ile oluyor. Bizim ligde voleybol, basketbol takımlarımız var.Ama bakıyoruz futbolsuz Samsunsporsuz bir şey olmuyor. Kombine bilet satışlarının desteklenmesi gerekiyor. Kombine biletlerini sizlerden istirhamım, çevrenizdeki dostlarınıza ve arkadaşlarınıza kombine bilet almaları konusunda teşvik etmenizdir. Samsunspor'un çok ciddi bir borcu var. Yeterki birliktelik içerisinde hepimiz destek olalım, yardımcı olmaya çalışalım" diye konuştu.

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