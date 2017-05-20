Samsunspor-Bandırmaspor soyunma odaları

TÜRKİYE 1'inci Lig'de misafir ettiği Bandırmasporla 0-0 berabere kalarak ligte kalmayı garantiliyen Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ve Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Uğur basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Taraftarımız da bize büyük katkı sağladı. Belki ligde kalabilecek sonuçları kendi sahamızda elde ettik. Artık bu taraftara bu şehrin acıları son bulmalıdır. Artık bu şehirin daha büyük başarılarla ve daha güzel günlerle sevinmeli, inşallah bundan sonraki süreçte onun planlaması yapılacak. Samsunspor, bu gerginlikleri ve bu stresi hak etmiyor. Çok önemli iş başardık. 11 puandan gelip de bu ligde ligde kalma başarısı göstermiş bir takım yok. Bunu ilk defa biz başardık. Bu konuda çok mutlu ve gururluyum" dedi.

ALLAH RIZASI İÇİN BU HAKEMLERİ FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRSINLAR

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise küme düştükleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, maçın hakemi Halis Özkahya’ya yüklenerek şunları söyledi:

"Samsunspor takımını kutluyorum. Ligde kaldılar. Önümüzdeki sezon da inşallah bu durumlara gelmezler. Çocuklarımın alınlarından öpüyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Müsabakayı kazanmak için de gayret ettiler. Küme düştük ama müsabakada verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçen 'kirli bir hakem' vardı. O da hakem Halis Özkahya. Ben kendisini kınıyorum. MHKY’e sesleniyorum, 'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'. Eğer beceremiyorsa gitsin başka bir iş yapsın. Eğer yüreğin yoksa bu işi yapma arkadaş"