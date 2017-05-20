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Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () STAT: 19 Mayıs HAKEMLER : Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Hakan Yemişken (xx) SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Ndiaye (x), Murat Gürbüzerol (xx) (Dk.90 Halil İbrahim), Göksu (xx), Gökay (xx) (Dk.76 Fatih x), Mustafa...

Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0

Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER : Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Hakan Yemişken (xx)
SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Ndiaye (x), Murat Gürbüzerol (xx) (Dk.90 Halil İbrahim), Göksu (xx), Gökay (xx) (Dk.76 Fatih x), Mustafa Sevgi (xxx) (Dk.90 Canberk), Hasan Kılıç (xx), Kenan Karışık (x), Abdülkerim (x), Kone (xx), Ekram (xx)
BANDIRMASPOR: Okan (x)- David Deniz (x) (Dk.63 Üstün x), Doğan (xx), Özgür (xx), Santos (xx), Gökhan Karadeniz (xx), Da Silva (x), Feridun (x) (Dk.58 Sertaç x), Gökhan (x), Ömer Kandemir (xx), Atabey (x)
SARI KARTLAR: Abdülkerim, Kone, Muyters (Samsunspor), Da Silva, Sertaç, Souza (Bandırmaspor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi’nin son haftasında Samsunspor, evinde ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
4'üncü dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Ndaiye'nin kafa vuruşunu kaleci Okan son anda kurtardı.
13'ncü dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleye gelişine şut çeken Gökhan'ın topunu kaleci Muyters kurtardı.
26'ncı dakikada savunmadan seken topa Göksu gelişine vurdu. Kaleci Okan gole izin vermedi.
54’üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Kone’nin sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
62’nci dakikada ani gelişen atakta Bandırmaspor ceza sahasında topla buluşan Göksu’nun yakın mesafeden çektiği şutu kaleci güçlükle kurtardı.
Mücadelenin geri kalan bölümlerinde gol sesi çıkmadı ve Samsunspor 0-0’lık sonuçla kümede kaldı. Konuk Bandırmaspor ise bir alt lige düştü.

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