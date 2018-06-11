Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü

Samsunspor, Ali Reşat Çağan ile anlaştı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, sportif direktörlük görevi için Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda görev yapan Ali Reşat Çağan ile 2 yıllığına anlaştı. Bu sezon TFF 2'nci Lig'de...

Samsunspor, Ali Reşat Çağan ile anlaştı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, sportif direktörlük görevi için Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda görev yapan Ali Reşat Çağan ile 2 yıllığına anlaştı.
Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamamasının ardından resmi internet sitesinden Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda görev yapan Ali Reşat Çağan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Samsunspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu detaylara yer verildi: "Kulübümüz Sportif Direktörlük görevine Ali Reşat Çağan getirilmiştir. İki yıl süreli bir anlaşma sağlanılan Sayın Çağan yeni görevine önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Ali Reşat Çağan 1954 yılında Balıkesir'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1977 yılında futbol hakemlik hayatına başladı ve 1995 yılına kadar sürdürdü. Hakemliği bıraktıktan sonra 1995 yılında İngiltere'ye gitti. Manchester United ve Ajax spor kulüplerinde Futbol Kulüp Yöneticiliği ve yapılandırması konusunda eğitim aldı. 1996 yılında Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevine başladı. Ankaragücü, Konyaspor ve Kayseri Erciyesspor'da devam etti. 100'üncü yılında Beşiktaş'ta Futbol Şube Danışmanlığı ve 2004-2005 yılları arasında İzleme Komitesi Sorumlusu olarak görev yaptı. Mehmet Ekşi hoca ile beraber BEFAM'ı (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) kurdu. 2005-2006 sezonu Kayseri Erciyesspor'da Genel Menajerlik yaptı. Bu sezonda Erciyesspor'a TSE kalite belgesi ve UEFA lisansı kazandırdı."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325