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Samsunspor 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılarla anlaşan İlyas, Kubilay, Yavuz ve Bahattin Köse'nin ise önümüzdeki günlerde Samsun'a geleceği belirtildi. ?Gelecek...

Samsunspor 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılarla anlaşan İlyas, Kubilay, Yavuz ve Bahattin Köse'nin ise önümüzdeki günlerde Samsun'a geleceği belirtildi.
?Gelecek sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, Keçiörengücüspor’dan Şahin Şafaoğlu, Eyüpspor’dan Bilal Gülden, Bandırmaspor’dan Erhan Şentürk, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Okan Dernek, Kırklarelispor’dan Metincan Cici ile 2’şer yıllık, Erhan Kartal ile 3 yıllık, Atakum Belediyespor'dan Can Muhammet Vural ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşmesi devam eden Burhan Arman ile 2 yıllık ve Alperen Pak ile de 4 yıllık sözleşme yeniledi.
SAMSUNSPOR İLYAS KUBİLAY YAVUZ VE BAHATTİN KÖSE İLE DE ANLAŞTI
Önümüzdeki günlerde anlaştıkları 2 futbolcunun daha takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "9 tane futbolcumuz ile anlaştık. Şimdi aramıza yeni bir futbolcu daha katılacak. Bunlardan bir tanesi İlyas Kubilay Yavuz’dur. Kulübü ve kendisiyle tamamen anlaşıldı. Bu akşam Samsun’a geliyor ve yarında idmanlara katılacak. Bizim son bir aydır özellikle takip ettiğimiz 2 tane futbolcu vardı. Bir tanesi İlyas Kubilay Yavuz, diğeri ise Bahattin Köse’ydi. Bahattin Köse ve kulübüyle de anlaştık. Oda birkaç gün içerisinde Samsun’a gelecek" dedi.
"İYİ BİR SAMSUNSPOR OLUŞTURUYORUZ" 
Yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Çakır, "Yeni transferler 2 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorlardı. Yeni katılacak olan arkadaşlarla Samsunspor daha da güçlenecek. İyi bir Samsunspor oluşturuyoruz. Samsunspor'da transferler bitmez. Kaleci arayışlarımız da devam ediyor" diye konuştu.

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