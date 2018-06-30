Samsunspor, 3 ismi renklerine bağladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

TFF 2'nci lig takımlarından Samsunspor, Adana Demirspor'dan Erhan Kartal'ı, Boluspor'dan İrfan Başaran ve Sakaryaspor'dan Ramazan Çevik'i renklerine bağladı.

Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, transfere hız kesmeden devam ediyor. Samsunspor'da kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Adana Demirspor'da oynayan Erhan Kartal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurulurken, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Boluspor'dan İrfan Başaran'ı ve Sakaryaspor'da forma giyen Ramazan Çevik'i de 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Ramazan Çevik, Samsunspor'un büyüklüğünü bildiğini ve şampiyonluk için geldiğini söyledi. Orta saha oyuncusu İrfan Başaran, ise Samsunspor'un Süper Lig takımı olduğunu belirterek ligde hiçbir takımı küçümsemeyerek takımın şampiyon olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Samsunspor, 2018-2019 sezonu için toplam 7 dış transfer gerçekleştirdi.

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