Samsunspor, 2 futbolcuyla prensipte anlaştı

TFF 1'inci Lig takımı Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, transfer yasağının kalkması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Antalya'daki kampımıza Famoussa Kone ile Göksu Türkdoğan katıldı dedi.TFF 1'nci ekiplerinden Samsunspor'un Antalya'da gerçekleştirdiği ligin ikinci devresi hazırlıkları devam ediyor. Samsunspor'un transfer çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Sportif direktör Coşkun Zeren, transfer yasağının kalkması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Transfer yasağını kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Göztepe'den Famoussa Kone ile Altınordu'dan Göksu Türkdoğan ile prensipte anlaştık. Onlarda şu an bizimle beraber kampımızdalar. Transferleri yasağı kaldırdığımızda kapımıza katılın futbolcularla resmi sözleşmemizi yapacağız. Ayrıca takımı güçlendirmek adına diğer futbolcularla ilgili görüşmelerimizde devam edecek" dedi.

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