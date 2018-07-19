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Samsunspor 14’üncü transferini yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,() TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz ile anlaşma sağlayarak 14’üncü transferini gerçekleştirdi. Gelecek sezonda TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde...

Samsunspor 14’üncü transferini yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,()

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz ile anlaşma sağlayarak 14’üncü transferini gerçekleştirdi.
Gelecek sezonda TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde İlyas Kubilay Yavuz ile sözleşme imzaladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, Keçiörengücüspor’dan İlyas Kubilay Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Genç arkadaşımız takımımıza katkı sağlayacak. Kendisine ve takımımıza hayırlı olsun” dedi.
Samsunspor Sportif Direktör Yardımcısı Celil Sağır, “İlyas Kubilay Yavuz, teknik heyetimizin ve bizlerin de çok istediği futbolcuların başında geliyordu. Kaliteli bir oyuncu kazandık. Biraz zor oldu ama temiz oldu. Taraftarlarımıza inşallah güzel bir görsel şov izletmeyi istiyoruz” diye konuştu.
Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten İlyas Kubilay Yavuz, "Zor ve uzun bir süreç oldu ama bu süreçte ne ben burada oynama isteğinden vazgeçtim, ne de yönetimimiz vazgeçti. Çok istekli davrandılar, benimle ilgili çok büyük çabalar gösterdiler. Bunun neticesinde zor oldu ama güzel oldu. inşallah bana güvenenleri mahçup etmem. Samsunspor’un bu uyanış sezonunda inşallah benimde bir katkım olur, inşallah bu çorbada benimde bir tuzum olur. Hedefi olan bir camiaya geldim. Ben atabildiğim kadar gol atacağım ama şampiyon olursak gol rakamı ile ilgili bir saplantım yok. Sadece hep birlikte şampiyon olmaya hedefleneceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İlyas Kubilay Yavuz, kendini kırmızı beyazlı yapan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır’ın açıklamaları 
- İlyas Kubilay Yavuz’un konuşması
- İmzaların atılması
- Detaylar

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