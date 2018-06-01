Samsunlular, kulübün şirketleşmesini istiyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()



SAMSUNSPOR Başkanlığına aday olan İsmail Uyanık'ın şirketleşme konusunda kamuoyunun onayını almak için başlattığı referandum sonucunda 16 bin 133 'Evet', 8 kişi de 'Hayır' dedi.

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da İsmail Uyanık geçtiğimiz salı günü Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alınması halinde başkanlığa talip olduğunu söyledi. Bunun için Samsun kamuoyundan da şirketleşme konusunda yetki isteyen Uyanık, mini bir referandum çalışması başlattı. Bir GSM operatörü ile yapılan anlaşma sonucu, kamuoyuna 0532 752 05 55 nolu telefon numarasını açıklayarak 'Samsunspor şirketleşsin mi, şirketleşmesin mi' diye sordu. Salı günü başlayan oylama ile şirketleşmesini isteyenlerin 'Evet', isteyenlerin ise 'Hayır' oyu kullandığı referandum dün gece 23.59'da sona erdi. Çıkan sonuca göre 16 bin 133 kişi 'Evet', 8 kişi ise 'Hayır' dedi. Her bir numaradan gönderilen oy tek bir oy oyarak sayıldı. Aynı numaradan birden fazla gönderilen diğer oylar hesaba katılmadı. 32 olan 'Hayır' sayısı bu nedenle 8 olarak kaydedildi.

Yarın yapılacak genel kurulda İsmail Uyanık'ın tek liste olarak seçime girmesi beklendiği ve genel kuruldan da şirketleşme konusunda onay alacağı ifade edildi.

Samsunspor Olağanüstü Genel Kurulu yarın saat 14.00'da Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Taplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.



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