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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi oldu

 Samsung Boğaziçi Kitalararası Yüzme Yarışı, 2016'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçildi

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'Herkes İçin Spor' temasına uygun olarak düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçildi.

Merkezi Amerika'da bulunan WOWSA (World Open Water Swimming Association), açık su yüzücüleri ve açık su yüzme etkinliklerinin desteklenmesi, organizasyonu, tanıtımı, tanınması ve ödüllendirilmesi faaliyetlerini yürüten uluslararası bir kurumdur.

WOWSA her yıl dünyanın farklı yerlerindeki Açık Su Yüzme Organizasyonlarını üyelerinin oyları ile değerlendiriyor ve en iyilerini açıklıyor. WOWSA bu yıl, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı "2016'nın En İyi Açık Su Organizasyonu" olarak gösterdi. Tarihçe, benzersizlik, popülerlik, zorluk, emniyete verilen önem, katılımcıların coğrafi dağılımı, etkinliğin açık su yüzücülerinin hedeflerine ulaşmalarına yönelik olarak sağladığı destek ve imkanlar, yüzücüler, yarış direktörleri, antrenörler ve yöneticiler açısından özgün ve faydalı olması, yaratıcılık ve o takvim yılı içerisinde açık su yüzme alanında yarattığı olumlu etkiler, WOWSA değerlendirmesinde dikkate alınan kriterleri oluşturuyor.

2016'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu'na aday olan etkinlikler; Prison Island Swims (International), KIM SWIMS (USA), Samsung Bosphorus Cross-Continental Swim (Turkey), Ocean City Swim Club Unified Team/Legion of Ocean Heroes Surf Lifesaving Festival (USA), KAATSU Aqua (Japan), Hawai'i Tiger Shark Tracking (USA), OceanFit (Australia), The Power of Swimming or Simma med Stjärnorna (Sweden), Wildswim.com (United Kingdom), Instabeat (International), Terroir Project Collection (Denmark), Agar Plasticity (Japan), Swimming in the Sink: An Episode of the Heart by Lynne Cox (USA), Global Alert Platform by the Ocean Recovery Alliance (Hong Kong), Blue Mind Summits by Dr. Wallace J. Nichols (International)'dan oluştu.

Ödül töreninde konuşan Amerikalı eski su topu oyuncusu ve açık su yüzücüsü Steven Munatones, "Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ve diğer tüm adaylar organizasyon, güvenlik ve yarışma yetkinlikleri ile tüm övgüleri hak ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, çalışanları ve gönüllüleri ile dünyanın en iyi etkinliklerinden birisini planlıyor ve uyguluyor. Açık su yüzme sporundaki liderliği iyi bilinen ve dünyaca kabul gören bu etkinliğin geleceği çok parlak" dedi.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bu yıl 23 Temmuz Pazar günü 29. kez düzenlenecek, başvurular ise 4 Ocak 2017'de başlayacak.

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