Samsun, Samsunspor'a ağlıyor

Samsunspor, son hafta çok büyük bir sürprize imza atmazsa 1'inci Lig'de küme düşen 3'üncü takım olacak

Samsunsporlu futbolseverler, takımlarının bu hale düşmesine sebep olanlara tepkili

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,()

Tarihi başarılarla dolu olan ve Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandıran Samsunspor, ligin son haftasında çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 53 yıllık tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düşecek. Giresunspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından ligin bitimine bir hafta kala rakipleri arasında küme düşme ihtimali en yüksek takım olan Samsunspor'da büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, sosyal medyadan da takımın bu duruma düşürülmesi neden olanlara da tepki gösterildi.

Samsun'da büyük şok yaşanıyor. Spor Toto 1'inci Lig'de bugün aldığı Giresunspor mağlubiyeti ile ligin bitimine bir hafta kala Gaziantepspor ve Manisaspor'un ardından büyük ölçüde küme düşen 3'üncü takım olan Samsunspor, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düşmenin korkusunu yaşıyor. 1965 yılında Samsun'da bulunan beş amatör mahalli lig takımı olan 19 Mayıs, Fener Gençlik, Akınspor ve Samsun Galatasaray Gençlik kulüpleri Samsunspor'a katılarak dönemin Ticaret Bankası vekili Kadri Ersan'ın kulüp başkanlığında kırmızı beyaz renkleri benimseyen Samsunspor, Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandırdı. Tanju Çolak, Celil Sağır, Serkan Aykut, Ertuğrul Sağlam, Tümer Metin ve İlhan Mansız gibi bir çok oyuncuyu Türk futbol vitrinine çıkaran bir dönem Süper Lig'de fırtınalar yaratan kırmızı beyazlı takım, son dönemlerdeki kötü yönetimlerin ardından her geçen yıl yavaş yavaş eridi.

1985-1989 yılları arasındaki dönemde iki kez 1'inci Futbol Ligi 3'üncüsü, bir kez lig 4'üncüsü olan Samsunspor, 20 Ocak 1989'daki Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu 3 futbolcusu, teknik direktörü ve otobüs şoförünü kaybetmiş ve büyük bir çöküntü dönemi yaşamıştı. O sezon ikinci yarı maçlarına çıkamamasına karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağladığı özel statü ile ligde bırakıldı.

1993-94 sezonunda Balkan Kupası'nda yer alan Samsunspor, Bulgaristan’ın Pirin Blagoevgrad takımı ile deplasmanda 0-0 ve Türkiye'de 4-1'lik, Yunanistan’ın PAS Yiannina takımını ise deplasmanda 0-3 ve Türkiye'de 2-0'lık skorlarla geçerek Balkan Kupası şampiyonluğu ile Anadolu takımları arasında son kez bu kupayı kazanan tek takım olan Samsunspor, 1997 yılında katıldığı İnter Toto kupasında 3'üncü turun ilk karşılaşmasında İngiliz Crystal Palace'a konuk olmuş ve Uğur Dağdelen ve Tümer Metin'in golleriyle galip gelmişti. Samsun'da oynanan rövanşta ise Serkan Aykut'un golleriyle yine 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen Samsun ekibi, yarı finalde Bundesliga ekibi Werder Bremen ile eşleşmiş ve rakibine iki maçta da 3-0'lık skorlarla boyun eğerek Avrupa macerasını sonlandırmıştı.

Tarihinin en önemli başarılarını İsmail Uyanık başkanlığı döneminde yaşayan Samsunspor, başkanın görevi bırakmasının ardından her geçen sezon kabus dolu günler yaşamaya başladı. İsmail Uyanık'ın ardından göreve gelen Adnan Ölmez başkanlığında 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e veda eden Samsunspor, 2010-2011 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükseldi. Bir sezon bu ligde mücadele eden kırmızı beyazlı takım, Kazım Yılmaz'ın başkanlığında yeniden birinci lige düştü. 2011-2012 sezonundan bu yana Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Samsunspor, bu sezon başında Erkurt Tutu başkanlığında sezona teknik direktör Alpay Özalan ile başladı. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Samsunspor, alınan başarısız sonuçların ardından önce Alpay Özalan ile yollarını ayırdı. Ligin tecrübeli teknik adamlarından Engin İpekoğlu ile yoluna devam eden kırmızı beyazlı takımda Erkurt Tutu'nun da istifa etmesinin ardından Samsunspor 53 yıllık tarihinde ilk kez kayyuma devredildi. Ocak ayından bu yana kayyum tarafından yönetilen kırmızı beyazlı takım, bugün Giresunspor'a karşı aldığı 2-1'lik sonucun ardından 'büyük ölçüde' 1'inci Lig'e veda ederek 2'nci Lig'e düştü.

Şampiyonluk parolası ile yola çıkan kırmızı beyazlı takımın büyük ölçüde küme düşmesinin ardından Samsunsporlu taraftarlar büyük bir şaşkınlık ve şok yaşadı. Özellikle sosyal medya üzerinden kulübün sezon başındaki yönetimi ve takıma destek olmayan siyasiler, iş adamları ve belediye başkanlarına yönelik tepki gösterildi. Taraftarlar kayyum heyetine devredilmesinden sonra Samsunspor'a her platformda destek olan Vali Osman Kaymak'a övgüler yağdırdı. 53 yıllık tarihinde ilk kez kayyıma devredilen Samsunspor'da taraftarlar, tepkisini sosyal medya üzerinden sürdürüyor.

