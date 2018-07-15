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Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü nağmalup finallerde

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () - Türkiye Ragbi Federasyonunun 14 Temmuz’da Ankara’da düzenlediği Türkiye Erkekler 7’li Ragbi 1’inci Ligi Grup müsabakalarında grup 1’incisi olarak final etabına yükselen Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü...

Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü nağmalup finallerde

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () - Türkiye Ragbi Federasyonunun 14 Temmuz’da Ankara’da düzenlediği Türkiye Erkekler 7’li Ragbi 1’inci Ligi Grup müsabakalarında grup 1’incisi olarak final etabına yükselen Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü oynadığı 3 maçın 3’ünü de kazanarak finallere yükseldi.
Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu’nun 14 Temmuz’da Ankara‘da düzenlemiş olduğu Türkiye Erkekler 7’li Ragbi 1’inci Ligi Grup müsabakalarında grup 1’incisi olarak final etabına yükseldi. Samsun Olympian Sharks Ragbi takımı oynadığı 3 maçın 3’ünü de açık ara kazanarak Türkiye Erkekler 7’li Ragbi 1’inci Ligi finallerine yükseldi. Samsun Olympian Sharks Ragbi takımı Koç Üniversitesi Spor Takımı'nı 47-0, ODTÜ Spor Kulübü'nü 17-7 ve Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü’nü 28-7 yendi.
Samsun’u ragbide uluslararası arenada hakkıyla temsil ettiklerini belirten Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü Başkanı Erkan Göral, "Öncelikle bize araç desteği sağlayan sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin’e teşekkür ediyoruz. Samsun Olympian Sharks’ın açık ara fark ile kazandığı maçlar ile ulusal arenada hem oyun kalitesini hem de Samsun ragbisinin kalitesini bir kez daha göstermiş oldu. Samsunumuzu ragbide ulusal arenalarda hakkıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz. Takımımı ve teknik ekibimi sergiledikleri performanstan ötürü tebrik ederim" dedi.
Amaçlarının finalleri de kazanıp şampiyonluk kupasını Samsun’da getirmek olduğunu ifade eden takım antrenörü Engin Yüksel, "Öncelikle göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ve teşekkür ediyorum. 3’te 3 nağmalup olarak finallere kaldık. Doğru yolda ilerliyoruz. Amacımız finallerde de aynı başarıyı gösterip şampiyonluk kupasını Samsun’a getirmek" diye konuştu.

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